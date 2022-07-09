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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17140
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 13:58
#3976
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Цитата:
таноми52:
Понятия не имеет, а туда же... Ненавидишь русский мир

Я не понимаю почему его до сих пор не посадили за разжигание ненависти на национальной почве
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5729
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 14:37
#3977
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Цитата:
maxsaf:
Я не понимаю почему его до сих пор не посадили за разжигание ненависти на национальной почве

----Значит кому -то это выгодно !
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15448
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 15:26
#3978
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С праздником, наш город, наши жители, наше мирное небо!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15448
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 15:49
#3979
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Ну и предатели..



Мне нравилась эта группа, эдакие муромцы русичи..
Но вот предали Россию, предали русских, предали Путина..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15448
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 15:50
#3980
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Кстати, а что они сделали?
Сейчас поищу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15448
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 15:55
#3981
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А, вот..

Шым, Влади, Хамиль и Змей сделали заявление на официальных страницах Касты в социальных сетях. Они в очередной раз осудили нападение России на Украину и подчеркнули, что происходящие события нельзя называть «военной операцией» и другими эвфемизмами. Как отмечают участники группы, это настоящая война.
Каста также призвала сограждан не молчать и высказываться против этой ситуации: «По уверениям руководства РФ, большинство россиян поддерживает его действия, но это не так».

"Мы потрясены нападением России на Украину. Эта ситуация — военная агрессия, не имеющая оправданий. Мы категорически не поддерживаем «военную спецоперацию», являющуюся по сути настоящей войной. По уверениям руководства РФ, большинство россиян поддерживает его действия, но это не так. Среди наших близких нет никого, кто поддерживает эту войну. Просим каждого, кто это читает, высказаться об этой ситуации в своих соцсетях."

Ранее Каста уже выступила против признания ДНР и ЛНР и за сохранение целостности Украины, а также перенесла свои концерты на неопределенный срок. Также против войны с Украиной выступили и десятки других артистов, включая Anacondaz, Noize MC, Локимина, Оксимирона и Макса Коржа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15448
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 15:56
#3982
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Цитата:
111:
Ранее Каста уже выступила против признания ДНР и ЛНР

Выходит не один Токаев выступил против признания сепаратистки настроенных каких то людей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15448
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 16:00
#3983
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А этот, друг доверенного лица Путина то за что?



Считаю что именно такие и должны оставаться в России, повышать ее русскую культуру, ее ценности..
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