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В Костанае председатели ОСИ обвиняют ПКСК в саботаже реформы жилищных отношений, а власть в бездействии
В Костанае председатели ОСИ обвиняют ПКСК в саботаже реформы жилищных отношений, а власть в бездействии
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