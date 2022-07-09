Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 15:55
А, вот..
Шым, Влади, Хамиль и Змей сделали заявление на официальных страницах Касты в социальных сетях. Они в очередной раз осудили нападение России на Украину и подчеркнули, что происходящие события нельзя называть «военной операцией» и другими эвфемизмами. Как отмечают участники группы, это настоящая война.
Каста также призвала сограждан не молчать и высказываться против этой ситуации: «По уверениям руководства РФ, большинство россиян поддерживает его действия, но это не так».
"Мы потрясены нападением России на Украину. Эта ситуация — военная агрессия, не имеющая оправданий. Мы категорически не поддерживаем «военную спецоперацию», являющуюся по сути настоящей войной. По уверениям руководства РФ, большинство россиян поддерживает его действия, но это не так. Среди наших близких нет никого, кто поддерживает эту войну. Просим каждого, кто это читает, высказаться об этой ситуации в своих соцсетях."
Ранее Каста уже выступила против признания ДНР и ЛНР и за сохранение целостности Украины, а также перенесла свои концерты на неопределенный срок. Также против войны с Украиной выступили и десятки других артистов, включая Anacondaz, Noize MC, Локимина, Оксимирона и Макса Коржа.