Re: В Костанае председатели ОСИ обвиняют ПКСК в саботаже реформы...

Отправлено: - 15:56

Есть дома, которые ПКСК довели до ужасного состояния. И что будет за год? Думаете, они их поднимут, что ли? Нет, они их окончательно добьют, выберут деньги и уйдут. Им нельзя позволять сидеть до 1 июля, надо, чтобы ПКСК постоянно ликвидировались.







Встречный вопрос,можно посмотреть,что будет с домами создавшими ОСИ через год?

И не много ли вы на себя берёте расскачивая эту лодку?