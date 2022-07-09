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≡ Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44633
Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
Отправлено: 09.07.22 - 11:14
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В настоящий момент реальный курс тенге к доллару - тысяча к одному. Такое мнение высказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов. По его словам, тенге еще два года назад необходимо было отпустить.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
983
Re: Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал...
Отправлено: 09.07.22 - 11:14
#1
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тогда миллионы казахстанцев начнут собирать столы в чужих квартирах без спроса, шить себе сроки, откроется больше тюрьм
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
419
Re: Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал...
Отправлено: 09.07.22 - 11:45
#2
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Цитата:
"Нужно отпустить курс - 600, 700, 800 тенге за доллар. В идеале - тысячу тенге за доллар. Тогда российская продукция станет очень дорогой. Тогда миллионы казахстанцев начнут работать - собирать столы, шить вещи, откроются швейные мастерские. То есть когда мы реально отпустим курс и станет дорогим импорт, тогда люди начнут работать, тогда это станет прибыльным

А что, если рядом с Казахстаном, окажется еще одна страна, которая обладает технологиями и может "шить вещи" качественнее, быстрее и дешевле (в долларовом эквиваленте)?
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11314
Re: Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал...
Отправлено: 09.07.22 - 12:49
#3
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Соответственно и рубль в отрыв уйдёт. По 20 тенге будет. И тогда уже через неделю из страны уедут последние трудовые руки на заработки в РФ как таджики. Так что не кому тут будет заводы параходы строить. )
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12768
Re: Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал...
Отправлено: 09.07.22 - 13:42
#4
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Цитата:
Нужно отпустить курс - 600, 700, 800 тенге за доллар. В идеале - тысячу тенге за доллар. Тогда российская продукция станет очень дорогой. Тогда миллионы казахстанцев начнут работать - собирать столы, шить вещи, откроются швейные мастерские. То есть когда мы реально отпустим курс и станет дорогим импорт, тогда люди начнут работать, тогда это станет прибыльным", - заявил экономист.

В странах с диким капитализмом это не работает
Быстрее народ снесет правительство чем начнет столы мастерить
Поставит нового президента и начнет требовать чтобы жизнь наладилась а новому чтобы не стать жертвой народа опять придется выдумывать экономические экивоки чтобы не быть свергнутым
Точно также сейчас делает Путин в России исскуственно укрепив рубль по отношению к доллару хотя реальная стоимость рубля намного ниже Цитата:
Vit:
Соответственно и рубль в отрыв уйдёт. По 20 тенге будет.

Нет рубль такой же как тенге подкреплён ценой бензина
Уже начал падать до 6,7
Когда как реальная стоимость рубля к тенге растягивается по стоимости бензина
У нас 211 у них 57 руб
Тоесть рубль по гамбургскому счету стоит 3,7 тенге
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17140
Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
Отправлено: 09.07.22 - 14:09
#5
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Цитата:
abaika95:
Быстрее народ снесет правительство чем начнет столы мастерить

Так столы мастерить не сложнее чем вилку вентилятора отремонтировать. Или с этим у вас какие-то сложности? :lol:
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