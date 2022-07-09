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≡ По графику и грязная - Ежегодные проблемы с водой вернулись на станцию Тобол
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44633
По графику и грязная - Ежегодные проблемы с водой вернулись на станцию Тобол
Отправлено: 09.07.22 - 12:26
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Проблемы с водой на станции Тобол в районе Б. Майлина вернулись, как только на улице потеплело. В редакцию "НГ" с жалобами обратился не один житель. По словам сельчан, как и в прежние годы, воду стали подавать по графику: с 7.00 до 11.00 и с 18.00 до 00.00. Но в этот раз, когда воду все же включили, цвет ее оказался далек от прозрачности.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25118
Re: По графику и грязная - Ежегодные проблемы с водой вернулись...
Отправлено: 09.07.22 - 12:26
#1
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Работал я на ст. Тобол.
50 лет, там эта -
проблемма...
8-) :-o
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