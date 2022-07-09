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Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
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