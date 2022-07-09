Отправлено: - 11:45

"Нужно отпустить курс - 600, 700, 800 тенге за доллар. В идеале - тысячу тенге за доллар. Тогда российская продукция станет очень дорогой. Тогда миллионы казахстанцев начнут работать - собирать столы, шить вещи, откроются швейные мастерские. То есть когда мы реально отпустим курс и станет дорогим импорт, тогда люди начнут работать, тогда это станет прибыльным

Цитата:А что, если рядом с Казахстаном, окажется еще одна страна, которая обладает технологиями и может "шить вещи" качественнее, быстрее и дешевле (в долларовом эквиваленте)?