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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 265 из 265«1...263264265
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 04:07
#3961
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Как не хило подымают россияне цены на комуслуги, даже российский пропагандист Юрий Подоляка сам в шоке..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 04:31
#3962
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы пока еще ничего не начинали..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 04:32
#3963
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Слова с какого то каменного века и их монстров..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 04:34
#3964
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Это не всерьез?



Кстати в Мариуполе по снимкам братские кладбища увеличились в два раза..
Не считая, прячут там тысячи убитых..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 04:38
#3965
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И опять, летит красота с Белгорода на Харьков..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 04:39
#3966
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По университетам и тд..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 04:41
#3967
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Русскому миру Путина, не нужны украинские университеты..
Нужно второе ДНР, нищета и разруха.
Такие люди больше доверяют пропаганде и больше верят суперхану.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 04:43
#3968
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Попали двумя ракетами в колледж..



Там сидят нацисты?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 04:45
#3969
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47я гимназия..
И тут грелись нацисты?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15439
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 04:47
#3970
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Тут учился ее сын и должен был учиться ее внук с первого сентября..

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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 07:01
#3971
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Хуже идиота может быть только идиот-националист
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2289
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 09:22
#3972
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По мере того как запас спиртного уменьшался, накал возрастал. Гога немногословно излагал собственные философские воззрения, в основе которых лежала мысль, что молчание - золото. А Мереке Заканыч, расчувствовавшись, доказывал, что все люди - братья.

- Даже нацистов я люблю, как братьев, - еле ворочая языком, говорил он. - Жизнь - грустная штука. - Слезы брызнули у него из глаз; он умолк и глотнул еще грузинского. - Нацисты для меня - все равно что родные дети. У меня сердце кровью исходит за них. Смотрите! Я плачу. Давайте поделимся с ними. Пусть и они познают хоть минуту счастья. Гога, возлюбленный брат мой, сделай мне одолжение - видишь, я рыдаю на твоем плече. Отошли бутылочку этого эликсира нацистам. Напиши им, что я очень горюю: мне так грустно, что их скоро денацифицируют. Передай им мой привет и попроси выпить: пусть они будут счастливы хотя бы сегодня.

Гога вышел из аккаунта, якобы чтобы выполнить поручение, а в форум зашёл abaika95, который постоянно получал по щам от форумчан и привык к этому так, что уже не мог долго обходиться без угнетений и притеснений. Он заревел:

- Маркса мне сюда, maxsafa, lavprofa или гражданина СССР!

- Ему хочется, этому славному малому, обнять всех форумчан и сказать, как он их любит, - пояснил Мереке Заканыч намерения двойника, проливая потоки слез. - Я тоже люблю форумчан. И детей. И нацистов. Я люблю всех божьих тварей. Я люблю даже москалей. У меня до сих пор на хате живёт один. Мир прекрасен. В нем царит любовь.

Он налил себе ещё грузинского...

- А теперь посмотрим, что-то там кухарка начинает. О, ложит картофель. Дело идет. Пойду сфоткаю окно. И зат.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 09:56
#3973
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Зат, зат, затарился пивом
Зат, зат, затеяли пиццу
Зат, зат, затменье пофоткал
Зат, зат, зат.... он всех
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 09:57
#3974
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Там "затмил" в последней строчке 8-)
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