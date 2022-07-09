По мере того как запас спиртного уменьшался, накал возрастал. Гога немногословно излагал собственные философские воззрения, в основе которых лежала мысль, что молчание - золото. А Мереке Заканыч, расчувствовавшись, доказывал, что все люди - братья.
- Даже нацистов я люблю, как братьев, - еле ворочая языком, говорил он. - Жизнь - грустная штука. - Слезы брызнули у него из глаз; он умолк и глотнул еще грузинского. - Нацисты для меня - все равно что родные дети. У меня сердце кровью исходит за них. Смотрите! Я плачу. Давайте поделимся с ними. Пусть и они познают хоть минуту счастья. Гога, возлюбленный брат мой, сделай мне одолжение - видишь, я рыдаю на твоем плече. Отошли бутылочку этого эликсира нацистам. Напиши им, что я очень горюю: мне так грустно, что их скоро денацифицируют. Передай им мой привет и попроси выпить: пусть они будут счастливы хотя бы сегодня.
Гога вышел из аккаунта, якобы чтобы выполнить поручение, а в форум зашёл abaika95, который постоянно получал по щам от форумчан и привык к этому так, что уже не мог долго обходиться без угнетений и притеснений. Он заревел:
- Маркса мне сюда, maxsafa, lavprofa или гражданина СССР!
- Ему хочется, этому славному малому, обнять всех форумчан и сказать, как он их любит, - пояснил Мереке Заканыч намерения двойника, проливая потоки слез. - Я тоже люблю форумчан. И детей. И нацистов. Я люблю всех божьих тварей. Я люблю даже москалей. У меня до сих пор на хате живёт один. Мир прекрасен. В нем царит любовь.
Он налил себе ещё грузинского...
- А теперь посмотрим, что-то там кухарка начинает. О, ложит картофель. Дело идет. Пойду сфоткаю окно. И зат.
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