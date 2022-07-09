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«Положил свою жизнь на алтарь победы» - Останки красноармейца, найденные в Ленинградской области, передали в Костанай
«Положил свою жизнь на алтарь победы» - Останки красноармейца, найденные в Ленинградской области, передали в Костанай
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