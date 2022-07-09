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≡ «Положил свою жизнь на алтарь победы» - Останки красноармейца, найденные в Ленинградской области, передали в Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44630
«Положил свою жизнь на алтарь победы» - Останки красноармейца, найденные в Ленинградской области, передали в Костанай
Отправлено: 09.07.22 - 07:07
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Торжественная церемония передачи останков Петра Абрамовича Фоменко, а также его личных вещей (пуговицы и монету, личные данные на бумаге) прошла сегодня, 8 июля, в парке Победы. Наградили также «За оборону Ленинграда». Посмертно.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1384
Re: «Положил свою жизнь на алтарь победы» - Останки...
Отправлено: 09.07.22 - 07:07
#1
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"Вечный" огонь
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