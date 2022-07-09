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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:29
Цитата:
----Бедненький , как же это тебя так волнует - и пожрать негде будет .
111:
Макдональса нет. И даже картошку фри отменили, нет картошки.
Макдональса нет. И даже картошку фри отменили, нет картошки.
----Бедненький , как же это тебя так волнует - и пожрать негде будет .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:30
Цитата:
111:
Нет, ни смотреть, ни тем более обращать на Это внимание, отвечая тем же на карачках, не стану.. ---Правильно . Ведь там не в твою пользу видео . Слабак .
Нет, ни смотреть, ни тем более обращать на Это внимание, отвечая тем же на карачках, не стану.. ---Правильно . Ведь там не в твою пользу видео . Слабак .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:35
Цитата:
У нас то пока в макдаке есть картошка..
Гога:
Бедненький , как же это тебя так волнует - и пожрать негде будет .
Бедненький , как же это тебя так волнует - и пожрать негде будет .
У нас то пока в макдаке есть картошка..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:41
Две маленькие рыбки в одиноком аквариуме:
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова Владимира Путина, который заявил, что Россия «всерьез-то еще ничего не начинала» на Украине.
«С 24-го февраля это самая серьёзная новость, на самом деле», — написала она.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова Владимира Путина, который заявил, что Россия «всерьез-то еще ничего не начинала» на Украине.
«С 24-го февраля это самая серьёзная новость, на самом деле», — написала она.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:43
Цитата:
---Конкретно , где и когда сказал ..Ссылку давай .
111:
Путин только проснулся и выкарячил слова, что Россия не начинала воевать..
Путин только проснулся и выкарячил слова, что Россия не начинала воевать..
---Конкретно , где и когда сказал ..Ссылку давай .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:43
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:45
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:47
Цитата:
А ты позвони в аквариум..
Путину..
Гога:
Конкретно , где и когда сказал
Конкретно , где и когда сказал
А ты позвони в аквариум..
Путину..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:49
Цитата:
----Тут ты напоминаешь маленького капризного мальчика , которого хотят научить чему либо , он кричит --- не хочу , не буду
111:
Нет, ни смотреть, ни тем более обращать на Это внимание, отвечая тем же на карачках, не стану..
Нет, ни смотреть, ни тем более обращать на Это внимание, отвечая тем же на карачках, не стану..
----Тут ты напоминаешь маленького капризного мальчика , которого хотят научить чему либо , он кричит --- не хочу , не буду
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:51
Еще из вранья Путина..
В ТГ-канале "Херсонский вестник" опубликовали видео уничтожения базы 59-й бригады ВСУ в Николаевской области. Объект был поражен сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой П-500 "Базальт". Максимальная дальность стрельбы достигает 500 километров. Пуски "Базальта" могут производится как с кораблей, так и подводных лодок.
А теперь, кто кроме Москвы мог стрелять Базальтом?
В ТГ-канале "Херсонский вестник" опубликовали видео уничтожения базы 59-й бригады ВСУ в Николаевской области. Объект был поражен сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой П-500 "Базальт". Максимальная дальность стрельбы достигает 500 километров. Пуски "Базальта" могут производится как с кораблей, так и подводных лодок.
А теперь, кто кроме Москвы мог стрелять Базальтом?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:54
Цитата:
---Ты то ври да не завирайся . Было сказано --**заявил, что Россия в специальной военной операции на Украине еще не начала показывать, на что способна. «Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — заявил он.**
111:
Путин только проснулся и выкарячил слова, что Россия не начинала воевать...
Путин только проснулся и выкарячил слова, что Россия не начинала воевать...
---Ты то ври да не завирайся . Было сказано --**заявил, что Россия в специальной военной операции на Украине еще не начала показывать, на что способна. «Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — заявил он.**
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:55
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:57
Собственно два взрыва с якобы Базальта, на лужайке и около здания..
И все?
Это полное уничтожение базы не знамо чем?
И все?
Это полное уничтожение базы не знамо чем?
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