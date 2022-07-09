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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 263 из 263«1...261262263
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Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:29
#3931
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Цитата:
111:
Макдональса нет. И даже картошку фри отменили, нет картошки.

----Бедненький , как же это тебя так волнует - и пожрать негде будет .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:30
#3932
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Цитата:
111:
Нет, ни смотреть, ни тем более обращать на Это внимание, отвечая тем же на карачках, не стану.. ---Правильно . Ведь там не в твою пользу видео . Слабак .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15418
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:35
#3933
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Цитата:
Гога:
Бедненький , как же это тебя так волнует - и пожрать негде будет .

У нас то пока в макдаке есть картошка..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15418
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:41
#3934
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Две маленькие рыбки в одиноком аквариуме:

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова Владимира Путина, который заявил, что Россия «всерьез-то еще ничего не начинала» на Украине.
«С 24-го февраля это самая серьёзная новость, на самом деле», — написала она.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:43
#3935
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Цитата:
111:
Путин только проснулся и выкарячил слова, что Россия не начинала воевать..

---Конкретно , где и когда сказал ..Ссылку давай .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15418
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:43
#3936
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Как известно, Россия попала по двум хаймарсам, правда промазала..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15418
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:45
#3937
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Приближение..
Вот они, два хаймарса..
Похожи?


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15418
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:47
#3938
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Цитата:
Гога:
Конкретно , где и когда сказал

А ты позвони в аквариум..
Путину..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:49
#3939
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Цитата:
111:
Нет, ни смотреть, ни тем более обращать на Это внимание, отвечая тем же на карачках, не стану..

----Тут ты напоминаешь маленького капризного мальчика , которого хотят научить чему либо , он кричит --- не хочу , не буду :-x :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15418
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:51
#3940
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Еще из вранья Путина..

В ТГ-канале "Херсонский вестник" опубликовали видео уничтожения базы 59-й бригады ВСУ в Николаевской области. Объект был поражен сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой П-500 "Базальт". Максимальная дальность стрельбы достигает 500 километров. Пуски "Базальта" могут производится как с кораблей, так и подводных лодок.

А теперь, кто кроме Москвы мог стрелять Базальтом?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:54
#3941
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Цитата:
111:
Путин только проснулся и выкарячил слова, что Россия не начинала воевать...

---Ты то ври да не завирайся . Было сказано --**заявил, что Россия в специальной военной операции на Украине еще не начала показывать, на что способна. «Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — заявил он.**
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15418
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:55
#3942
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Укронацисты тут , без танков, людей и прочего..
Похоже на базу?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15418
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.07.22 - 01:57
#3943
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Собственно два взрыва с якобы Базальта, на лужайке и около здания..



И все?
Это полное уничтожение базы не знамо чем?
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