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≡ В Казахстане упростили процесс регистрации ОСИ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44629
В Казахстане упростили процесс регистрации ОСИ
Отправлено: 08.07.22 - 22:33
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Информационные системы госкорпорации "Правительство для граждан" интегрировали с электронной платформой Osi.kz. Теперь при создании и регистрации ОСИ нет необходимости предоставления списка собственников из государственной базы данных "Регистр недвижимости".
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3207
Re: В Казахстане упростили процесс регистрации ОСИ
Отправлено: 08.07.22 - 22:33
#1
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Неужели Элвис Пресли - лисаковского разлива, постарался: - наконец то, хоть ЧТО ТО стал понимать или хоть ЧТО ТО стало доходить до него.
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