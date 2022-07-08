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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 01:33
Цитата:
---А дети Украины голодают в это время .
111:
Ну вот в принципе..
Ну вот в принципе..
---А дети Украины голодают в это время .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 01:39
О, интересно..
Россияне и вправду верят, что ядерна война уничтожит только Украину?
Образования там ноль целых, ноль десятых и даже сотых?
Россияне и вправду верят, что ядерна война уничтожит только Украину?
Образования там ноль целых, ноль десятых и даже сотых?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 01:44
Цитата:
---Читай внимательно ----страны Европы стали стороной конфликта не по своей воле ----что твоя яйцеголова тут думает . Или тебе до сих пор не понятно кто всю эту кашу заварил ??
111:
---Читай внимательно ----страны Европы стали стороной конфликта не по своей воле ----что твоя яйцеголова тут думает . Или тебе до сих пор не понятно кто всю эту кашу заварил ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 01:47
Цитата:
111:
-Смотри 3869 , там видео .Посмотришь - расскажешь потом .
-Смотри 3869 , там видео .Посмотришь - расскажешь потом .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 01:49
Пузо набил , а дети Украины - голодают . Грушевым залил . И ушёл от ответов .
Д
(Пользователи)
- Регистрация:
- 06.05.22
- Сообщений:
- 27
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 11:19
Цитата:
То есть сдаст без боя полстраны вместе со столицей
Хреновый из вас полководец.
Казахстанская армия даже воевать не будет
Она отойдет до Караганды
Она отойдет до Караганды
То есть сдаст без боя полстраны вместе со столицей
Хреновый из вас полководец.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 14:08
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 14:19
Цитата:
Кроме оскорблений от тебя я не слышу ничего..
А потому зачем вставать на коленки в ответ и лаять?
Вы россияне к этому так привыкли, что уже не замечаете себя в этой позе..
Гога:
ушёл от ответов
ушёл от ответов
Кроме оскорблений от тебя я не слышу ничего..
А потому зачем вставать на коленки в ответ и лаять?
Вы россияне к этому так привыкли, что уже не замечаете себя в этой позе..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 14:36
Цитата:
----Так отвечай нормально , веди диалог .
111:
Кроме оскорблений от тебя я не слышу ничего..
Кроме оскорблений от тебя я не слышу ничего..
----Так отвечай нормально , веди диалог .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 14:37
Цитата:
111:---Посмотрел ??? Или это выше твоего достоинства - смотреть .
111: -Смотри 3869 , там видео .Посмотришь - расскажешь потом .
111: -Смотри 3869 , там видео .Посмотришь - расскажешь потом .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 14:39
Цитата:
111:
--Читай внимательно ----страны Европы стали стороной конфликта не по своей воле . Или тебе до сих пор не понятно кто всю эту кашу заварил ??
--Читай внимательно ----страны Европы стали стороной конфликта не по своей воле . Или тебе до сих пор не понятно кто всю эту кашу заварил ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 20:51
Цитата:
Я тебе говорю что ядерная война пишут будет, и Украина перестанет существовать..
Это вообще как вы россияне до этого додумались?
А все остальные страны будут процветать выходит?
Гога:
Я тебе говорю что ядерная война пишут будет, и Украина перестанет существовать..
Это вообще как вы россияне до этого додумались?
А все остальные страны будут процветать выходит?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17135
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 21:21
Цитата:
А что еще, кроме Украины? Какие претензии к образованию?
111:
Россияне и вправду верят, что ядерна война уничтожит только Украину? Образования там ноль целых, ноль десятых и даже сотых?
Россияне и вправду верят, что ядерна война уничтожит только Украину? Образования там ноль целых, ноль десятых и даже сотых?
А что еще, кроме Украины? Какие претензии к образованию?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 21:30
Цитата:
----"Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму .Есть еще поговорка: "Я тебе про лысого, а ты мне про седого".Сразу разжевываю лично для тебя смысл --- это когда один спрашивает одно, а другой отвечает другое.
111:
----"Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму .Есть еще поговорка: "Я тебе про лысого, а ты мне про седого".Сразу разжевываю лично для тебя смысл --- это когда один спрашивает одно, а другой отвечает другое.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 21:34
Цитата:
----За всех россиян ответить не могу . Отвечаю ТОЛЬКО за себя .
111:
Это вообще как вы россияне до этого додумались?
Это вообще как вы россияне до этого додумались?
----За всех россиян ответить не могу . Отвечаю ТОЛЬКО за себя .
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