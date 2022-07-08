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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5713
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 01:33
#3901
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Цитата:
111:
Ну вот в принципе..

---А дети Украины голодают в это время .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15402
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 01:39
#3902
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О, интересно..



Россияне и вправду верят, что ядерна война уничтожит только Украину?
Образования там ноль целых, ноль десятых и даже сотых?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5713
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 01:44
#3903
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Цитата:
111:

---Читай внимательно ----страны Европы стали стороной конфликта не по своей воле ----что твоя яйцеголова тут думает . Или тебе до сих пор не понятно кто всю эту кашу заварил ??
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5713
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 01:47
#3904
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Цитата:
111:
-Смотри 3869 , там видео .Посмотришь - расскажешь потом .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5713
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 01:49
#3905
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Пузо набил , а дети Украины - голодают . Грушевым залил . И ушёл от ответов .
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Д
§ Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
27
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 11:19
#3906
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Цитата:
Казахстанская армия даже воевать не будет
Она отойдет до Караганды

То есть сдаст без боя полстраны вместе со столицей :lol:
Хреновый из вас полководец. 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15402
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 14:08
#3907
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Доброе утро, наш мирный Костанай!

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15402
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 14:19
#3908
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Цитата:
Гога:
ушёл от ответов

Кроме оскорблений от тебя я не слышу ничего..
А потому зачем вставать на коленки в ответ и лаять?
Вы россияне к этому так привыкли, что уже не замечаете себя в этой позе..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5713
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 14:36
#3909
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Цитата:
111:
Кроме оскорблений от тебя я не слышу ничего..

----Так отвечай нормально , веди диалог .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5713
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 14:37
#3910
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Цитата:
111:
111: -Смотри 3869 , там видео .Посмотришь - расскажешь потом .
---Посмотрел ??? Или это выше твоего достоинства - смотреть .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5713
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 14:39
#3911
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
--Читай внимательно ----страны Европы стали стороной конфликта не по своей воле . Или тебе до сих пор не понятно кто всю эту кашу заварил ??

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15402
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 20:51
#3912
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Цитата:
Гога:

Я тебе говорю что ядерная война пишут будет, и Украина перестанет существовать..
Это вообще как вы россияне до этого додумались?
А все остальные страны будут процветать выходит?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17135
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 21:21
#3913
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Цитата:
111:
Россияне и вправду верят, что ядерна война уничтожит только Украину? Образования там ноль целых, ноль десятых и даже сотых?

А что еще, кроме Украины? Какие претензии к образованию?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5713
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 21:30
#3914
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Цитата:
111:

----"Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму .Есть еще поговорка: "Я тебе про лысого, а ты мне про седого".Сразу разжевываю лично для тебя смысл --- это когда один спрашивает одно, а другой отвечает другое.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5713
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.07.22 - 21:34
#3915
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Цитата:
111:
Это вообще как вы россияне до этого додумались?

----За всех россиян ответить не могу . Отвечаю ТОЛЬКО за себя .
Профайл
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