Отправлено: - 17:59

abaika95:

Что происходит

Цитата:Запад НЕ ДАСТ победить Рыбакиной: - победа Рыбакиной, по западным понятиям - это фактически победа России в санкционном противостоянии Запада и России из-за Украины, тем более нынешний уимблдонский турнир - он проходит БЕЗ рейтинговых очков и именно из-за российских и белорусских теннисистов.Все в мире прекрасно знают: что Рыбакина постоянно ЖИВЁТ и ТРЕНИРУЕТСЯ в Москве; в сборной Казахстана она только лишь из-за ФИНАНСОВОГО контракта.