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"Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в КТЭК" - Что сказал Аскар Бекпаганбетов в прениях и кулуарах по делу теплокомпании?
"Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в КТЭК" - Что сказал Аскар Бекпаганбетов в прениях и кулуарах по делу теплокомпании?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44628
"Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в КТЭК" - Что сказал Аскар Бекпаганбетов в прениях и кулуарах по делу теплокомпании?
Отправлено: 08.07.22 - 14:36
- Из-за таких случаев доверие граждан к государству теряется, они считают себя обманутыми, в то время как должностные лица бездействуют, а утраченное доверие невосполнимо, - заявил в прениях прокурор.
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Re: "Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в...
Отправлено: 08.07.22 - 14:36
сумма договора увеличилась до 17 664 818 тенге вместо 5 млн
Разница двенадцать лямов, не думаю из-за этих мелочей люди будут головой рисковать, кажется прокурор что-то путает. Последний пусть цементный завод проверит на всякий случай, туда миллиарды вливали, а итоговый продукт дороже привозного, как такое возможно?
Разница двенадцать лямов, не думаю из-за этих мелочей люди будут головой рисковать, кажется прокурор что-то путает. Последний пусть цементный завод проверит на всякий случай, туда миллиарды вливали, а итоговый продукт дороже привозного, как такое возможно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12766
Re: "Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в...
Отправлено: 08.07.22 - 15:31
Цитата:
Нормальное желание
Судя по тому что у нас год условно дают за подстрекательство к мятежу то тут вообще должны отпустить из зала суда человека
И ещё компенсацию выплатить за моральный ущерб
Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в КТЭК" - Что сказал Аскар Бекпаганбетов в прениях и кулуарах по делу теплокомпании?
Нормальное желание
Судя по тому что у нас год условно дают за подстрекательство к мятежу то тут вообще должны отпустить из зала суда человека
И ещё компенсацию выплатить за моральный ущерб
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3203
Re: "Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в...
Отправлено: 08.07.22 - 16:17
Цитата:
Цитата:
Судя по тому как ВЕДЁТ себя главный подозреваемый, у меня лично, складывается ощущение в его НЕВИНОВНОСТИ: - руководить полугосударственной компании по чисто бизнеским законам и при этом быть связаным по рукам пресловутой этикой гос.служащего и правилами гос.закупками и вывести неповоротливую государственную компанию в число прибыльных ( на фоне "успехов" "САМКИ"): - да за это ему- орден "Курмет" ко Дню Независимости.
Вердикт один: - отпустить из зала суда за отсутствием состава преступления.
Хотя, судя по тому как Антикор ШТАМПУЕТ дела на пустом места ТОЛЬКО ради своих ПОКАЗАТЕЛЕЙ и своей ЗНАЧИМОСТИ - скорее всего - ему ДАДУТ срок.
Против лома - нет приёма, где: лом - государство.
сайлау курманов:
Цитата:
abaika95:
Судя по тому как ВЕДЁТ себя главный подозреваемый, у меня лично, складывается ощущение в его НЕВИНОВНОСТИ: - руководить полугосударственной компании по чисто бизнеским законам и при этом быть связаным по рукам пресловутой этикой гос.служащего и правилами гос.закупками и вывести неповоротливую государственную компанию в число прибыльных ( на фоне "успехов" "САМКИ"): - да за это ему- орден "Курмет" ко Дню Независимости.
Вердикт один: - отпустить из зала суда за отсутствием состава преступления.
Хотя, судя по тому как Антикор ШТАМПУЕТ дела на пустом места ТОЛЬКО ради своих ПОКАЗАТЕЛЕЙ и своей ЗНАЧИМОСТИ - скорее всего - ему ДАДУТ срок.
Против лома - нет приёма, где: лом - государство.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3203
Re: "Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в...
Отправлено: 08.07.22 - 17:37
Цитата://Из-за таких случаев доверие граждан к государству теряется,//
Весьма и весьма СПОРНОЕ утверждение: - давайте рассуждать: - наверное доверие граждан к государству теряется не из-за ДЕЙСТВИИ и именно Бекпагамбетовых и им подобных, а действии ПЕРВЫХ лиц государства, а именно Назарбаева - бывшего президента страны, который за 30 лет безраздельного царствования, не сумел или не захотел: - обогатить ВСЁ население на примере арабов, супер-богатой на полезные ископаемые страны, как и обещал на заре своего президентства, а всего лишь за какие то жалкие 30 лет Независимости сумел сделать БОГАТЫМИ и УСПЕШНЫМИ лишь только своих родственников, сыновей одноклассников и приближённых со своего ауыла;
С. Ахметов - бывший премьер-министр, которого посадили за ВОРОВСТВО и КОРРУПЦИЮ; Б.Рыскалиев - бывший аким области - который РАЗВОРОВАЛ область на МИЛЛИАРДЫ и убежал за границу и государство ВЕРНУЛО эти НАВОРОВАННЫЕ миллиарды и при этом ПРИНЕСЛО ему извинения; А.Кожагельдин - бывший премьер-министр страны - которого хотели посадить за ВОРОВСТВО , но тот сумел УБЕЖАТЬ за границу; М.Аблязов - бывший министр - разворовал банк на многие МИЛЛИАРДЫ и убежал за границу; и так можно продолжить СПИСОК до БЕСКОНЕЧНОСТИ.........................., и это только первые, вторые, третьи...десятые лица государства.
И если этот несчастный Бекпагамбетов, живущий со своими ЧЕТЫРЬМЯ детьми в ДВУХКОМНАТНОЙ хрущёвке, сумел сделал ПРИБЫЛЬНЫМ руководимое им государственное предприятие ( что само по себе: - прибыльное казахское государственное предприятие - это экономический НОНСЕНС) как это может ПОДОРВАТЬ со стороны граждан - мифическое ДОВЕРИЕ к государству ???
Весьма и весьма СПОРНОЕ утверждение: - давайте рассуждать: - наверное доверие граждан к государству теряется не из-за ДЕЙСТВИИ и именно Бекпагамбетовых и им подобных, а действии ПЕРВЫХ лиц государства, а именно Назарбаева - бывшего президента страны, который за 30 лет безраздельного царствования, не сумел или не захотел: - обогатить ВСЁ население на примере арабов, супер-богатой на полезные ископаемые страны, как и обещал на заре своего президентства, а всего лишь за какие то жалкие 30 лет Независимости сумел сделать БОГАТЫМИ и УСПЕШНЫМИ лишь только своих родственников, сыновей одноклассников и приближённых со своего ауыла;
С. Ахметов - бывший премьер-министр, которого посадили за ВОРОВСТВО и КОРРУПЦИЮ; Б.Рыскалиев - бывший аким области - который РАЗВОРОВАЛ область на МИЛЛИАРДЫ и убежал за границу и государство ВЕРНУЛО эти НАВОРОВАННЫЕ миллиарды и при этом ПРИНЕСЛО ему извинения; А.Кожагельдин - бывший премьер-министр страны - которого хотели посадить за ВОРОВСТВО , но тот сумел УБЕЖАТЬ за границу; М.Аблязов - бывший министр - разворовал банк на многие МИЛЛИАРДЫ и убежал за границу; и так можно продолжить СПИСОК до БЕСКОНЕЧНОСТИ.........................., и это только первые, вторые, третьи...десятые лица государства.
И если этот несчастный Бекпагамбетов, живущий со своими ЧЕТЫРЬМЯ детьми в ДВУХКОМНАТНОЙ хрущёвке, сумел сделал ПРИБЫЛЬНЫМ руководимое им государственное предприятие ( что само по себе: - прибыльное казахское государственное предприятие - это экономический НОНСЕНС) как это может ПОДОРВАТЬ со стороны граждан - мифическое ДОВЕРИЕ к государству ???
Re: "Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в...
Отправлено: 08.07.22 - 18:05
Есть подозрение, убрать директора с поста, иначе обвинения какие-то однобокие. По их словам не увидели раскаяния в глазах, то вот пустяковую растрату вменяют. Где-то миллиарды безвозвратно уходят не понятно куда
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