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≡ Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44628
Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
Отправлено: 08.07.22 - 15:19
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Очередного достижения добилась в Лондоне на проходящем там одном из четырех теннисных турниров из серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Великобритании по теннису - «Уимблдон-2022» первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12766
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 15:19
#1
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Что происходит?
Теннис прёт
Шахматы прут (хоть и со скандалами)
Футбол мало по малу прёт
Вон Даже Тобол умудрился в ничью с венграми сыграть
Странный год какой-то
Аномальный
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3203
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 17:59
#2
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Цитата:
abaika95:
Что происходит


Запад НЕ ДАСТ победить Рыбакиной: - победа Рыбакиной, по западным понятиям - это фактически победа России в санкционном противостоянии Запада и России из-за Украины, тем более нынешний уимблдонский турнир - он проходит БЕЗ рейтинговых очков и именно из-за российских и белорусских теннисистов.

Все в мире прекрасно знают: что Рыбакина постоянно ЖИВЁТ и ТРЕНИРУЕТСЯ в Москве; в сборной Казахстана она только лишь из-за ФИНАНСОВОГО контракта.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5390
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 18:11
#3
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
851
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 19:07
#4
Комментарий удален модератором.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8622
Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
Отправлено: 08.07.22 - 20:00
#5
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Почему комментарии 3 и 4 пропускают. Каким боком они к теме новости?
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