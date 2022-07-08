Re: Как выбрать МФО для оформления микрокредита?

Отправлено: - 17:58

Чего это ростовщики уже второй раз на неделе о себе любимых выдают очередную напоминалку. С голоду буду умирать, не пойду я просить у вас денег, иначе не только без штанов, останусь в чем мать родила. У вас аппетиты как у моей собаки, свое съест, у кошек отберёт и пытается даже у курей