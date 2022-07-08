Re: "Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в...

Отправлено: - 17:37

Цитата://Из-за таких случаев доверие граждан к государству теряется,//



Весьма и весьма СПОРНОЕ утверждение: - давайте рассуждать: - наверное доверие граждан к государству теряется не из-за ДЕЙСТВИИ и именно Бекпагамбетовых и им подобных, а действии ПЕРВЫХ лиц государства, а именно Назарбаева - бывшего президента страны, который за 30 лет безраздельного царствования, не сумел или не захотел: - обогатить ВСЁ население на примере арабов, супер-богатой на полезные ископаемые страны, как и обещал на заре своего президентства, а всего лишь за какие то жалкие 30 лет Независимости сумел сделать БОГАТЫМИ и УСПЕШНЫМИ лишь только своих родственников, сыновей одноклассников и приближённых со своего ауыла;

С. Ахметов - бывший премьер-министр, которого посадили за ВОРОВСТВО и КОРРУПЦИЮ; Б.Рыскалиев - бывший аким области - который РАЗВОРОВАЛ область на МИЛЛИАРДЫ и убежал за границу и государство ВЕРНУЛО эти НАВОРОВАННЫЕ миллиарды и при этом ПРИНЕСЛО ему извинения; А.Кожагельдин - бывший премьер-министр страны - которого хотели посадить за ВОРОВСТВО , но тот сумел УБЕЖАТЬ за границу; М.Аблязов - бывший министр - разворовал банк на многие МИЛЛИАРДЫ и убежал за границу; и так можно продолжить СПИСОК до БЕСКОНЕЧНОСТИ.........................., и это только первые, вторые, третьи...десятые лица государства.



И если этот несчастный Бекпагамбетов, живущий со своими ЧЕТЫРЬМЯ детьми в ДВУХКОМНАТНОЙ хрущёвке, сумел сделал ПРИБЫЛЬНЫМ руководимое им государственное предприятие ( что само по себе: - прибыльное казахское государственное предприятие - это экономический НОНСЕНС) как это может ПОДОРВАТЬ со стороны граждан - мифическое ДОВЕРИЕ к государству ???