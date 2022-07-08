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«Свалки Костаная». Елки сменяются ветками
«Свалки Костаная». Елки сменяются ветками
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44628
«Свалки Костаная». Елки сменяются ветками
Отправлено: 08.07.22 - 14:30
О свалке во дворе дома № 71 по ул. Наримановской в районе Жана Кала сообщила «НГ» жительница Костаная Айна КОЖАБАЕВА.
- Это ужасно и это постоянно, - возмущается она.
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- Это ужасно и это постоянно, - возмущается она.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15397
Re: «Свалки Костаная». Елки сменяются ветками
Отправлено: 08.07.22 - 14:30
Жана кала стал похож в этом плане на 8 и 9 микрорайоны..
«Свалки Костаная». Елки сменяются ветками
Отправлено: 08.07.22 - 15:21
Цитата:
Надо было городским властям делать из Жана Кала что-то типа Беверли Хиллз. Чтобы в этот престижный район стремились все самые богатые, влиятельные и солидные люди. Чтобы сюда тянулись успешные горожане с окраин, из всех гетто с их темными непролазными улицами и вонью помоек. Тогда бы и периферийные районы пришлось бы подравнивать к центру. Чем черт не шутит, а вдруг бы город засиял северным казахстанским бриллиантом.
Но, похоже, в этой жизни этого уже не произойдет. Жана Кала постепенно превращается в типичную дыру с такими же убитыми тротуарами, ведущими в никуда, позорными помойками, летающим мусором, автомобилями, припаркованными на газонах и головах жителей. А вкупе с постоянными стройками и вовсе напоминает адское местечко, где ничего не видно из-за поднимаемой строителями пыли и не слышно из-за постоянного грохота. А все окрестности устряпаны грязью с колес мельтешащих туда-сюда грузовиков и летящими из под колес камнями, рассыпанными по улицам. Короче, без каски и маски там лучше не появляться.
111:
Жана кала стал похож в этом плане на 8 и 9 микрорайоны..
Жана кала стал похож в этом плане на 8 и 9 микрорайоны..
Надо было городским властям делать из Жана Кала что-то типа Беверли Хиллз. Чтобы в этот престижный район стремились все самые богатые, влиятельные и солидные люди. Чтобы сюда тянулись успешные горожане с окраин, из всех гетто с их темными непролазными улицами и вонью помоек. Тогда бы и периферийные районы пришлось бы подравнивать к центру. Чем черт не шутит, а вдруг бы город засиял северным казахстанским бриллиантом.
Но, похоже, в этой жизни этого уже не произойдет. Жана Кала постепенно превращается в типичную дыру с такими же убитыми тротуарами, ведущими в никуда, позорными помойками, летающим мусором, автомобилями, припаркованными на газонах и головах жителей. А вкупе с постоянными стройками и вовсе напоминает адское местечко, где ничего не видно из-за поднимаемой строителями пыли и не слышно из-за постоянного грохота. А все окрестности устряпаны грязью с колес мельтешащих туда-сюда грузовиков и летящими из под колес камнями, рассыпанными по улицам. Короче, без каски и маски там лучше не появляться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12766
Re: «Свалки Костаная». Елки сменяются ветками
Отправлено: 08.07.22 - 15:29
Цитата:
Вот оно
Мстя коммуналщиков за сигнал
Цитата:
И?
Что это даст в перспективе?
Вон богатые и солидные в районе плазы в особняках живут закрыто и что,разгрузило это город?
Каждый спальный район эти по сути маленькое гетто
Кжби,7-8-9,Наурыз,береке,юбилейный,аэропорт,кск это гетто куда по дешевке заселяются люди с нищего центра и с частных домов
Костанай на 70% состоит из частной субурбии и пока эти лачуги не снесут,многоэтажные окраины так и будут выглядеть как латиноамериканские островки безобразия
Свалка во дворе дома № 169 по ул. Тауелсиздик спустя две недели после публикации ее фотографии в «НГ» стала еще больше. Если до этого мусор лежал за забором, ограждающим контейнеры, то теперь почти такая куча появилась рядом с контейнерами.
Вот оно
Мстя коммуналщиков за сигнал
Цитата:
Маркс:
Надо было городским властям делать из Жана Кала что-то типа Беверли Хиллз. Чтобы в этот престижный район стремились все самые богатые, влиятельные и солидные люди.
Надо было городским властям делать из Жана Кала что-то типа Беверли Хиллз. Чтобы в этот престижный район стремились все самые богатые, влиятельные и солидные люди.
И?
Что это даст в перспективе?
Вон богатые и солидные в районе плазы в особняках живут закрыто и что,разгрузило это город?
Каждый спальный район эти по сути маленькое гетто
Кжби,7-8-9,Наурыз,береке,юбилейный,аэропорт,кск это гетто куда по дешевке заселяются люди с нищего центра и с частных домов
Костанай на 70% состоит из частной субурбии и пока эти лачуги не снесут,многоэтажные окраины так и будут выглядеть как латиноамериканские островки безобразия
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3203
«Свалки Костаная». Елки сменяются ветками
Отправлено: 08.07.22 - 16:56
Цитата:
У меня в Жана Кала есть раскошная почти 200 метровая квартира, и прикупил ещё в строящемся доме, типа "четыре брата", ещё одни апартаменты, и только из-за подземной парковки.
Если честно, иногда мне кажеться что в этом микрорайоне живут , не в обиду будет сказано остальным, одни БИЧ-и и люди без малейшего признака какой то культуры.
Что тут говорить о мусорных свалках, когда в подьезде одного из домов этого неудачноабортного Беверли Хиллза, элементарно НАСРАЛИ на лестничной площадке и целую неделю НИКТО не убирал: ни автор срачки, ни домоуправление.
[Исправлено: ACROS, 08.07.2022 - 17:48]
Маркс:
делать из Жана Кала
делать из Жана Кала
У меня в Жана Кала есть раскошная почти 200 метровая квартира, и прикупил ещё в строящемся доме, типа "четыре брата", ещё одни апартаменты, и только из-за подземной парковки.
Если честно, иногда мне кажеться что в этом микрорайоне живут , не в обиду будет сказано остальным, одни БИЧ-и и люди без малейшего признака какой то культуры.
Что тут говорить о мусорных свалках, когда в подьезде одного из домов этого неудачноабортного Беверли Хиллза, элементарно НАСРАЛИ на лестничной площадке и целую неделю НИКТО не убирал: ни автор срачки, ни домоуправление.
[Исправлено: ACROS, 08.07.2022 - 17:48]
«Свалки Костаная». Елки сменяются ветками
Отправлено: 08.07.22 - 17:49
Цитата:
Вообще-то успешные люди должны быть более ответственны за свои поступки, если, конечно, успеха они добились сами, а не в качестве золотого парашюта от папы чиновника. Такие люди, как правило, больше ценят порядок и комфорт и ведут соответствующий образ жизни. Такой островок идеального порядка вкупе с платежеспособностью мог бы стать образцом высокой культуры быта и вызвать у остальных зависть и стремление к аналогичным условиям проживания.
Но это могло бы произойти только если возраст капитализма в стране насчитывал хотя бы пару поколений граждан. Из нуворишей невозможно обеспечить нормальную аристократическую закваску, которая позволила бы вдалбливать культуру поведения всем новоприбывшим. Хотя попробовать стоило, делая просто выжимку граждан по покупательной способности, увеличив стоимость жилья в этом районе и улучшив инфраструктуру. Но кому это нужно?
abaika95:
Что это даст в перспективе?
Что это даст в перспективе?
Вообще-то успешные люди должны быть более ответственны за свои поступки, если, конечно, успеха они добились сами, а не в качестве золотого парашюта от папы чиновника. Такие люди, как правило, больше ценят порядок и комфорт и ведут соответствующий образ жизни. Такой островок идеального порядка вкупе с платежеспособностью мог бы стать образцом высокой культуры быта и вызвать у остальных зависть и стремление к аналогичным условиям проживания.
Но это могло бы произойти только если возраст капитализма в стране насчитывал хотя бы пару поколений граждан. Из нуворишей невозможно обеспечить нормальную аристократическую закваску, которая позволила бы вдалбливать культуру поведения всем новоприбывшим. Хотя попробовать стоило, делая просто выжимку граждан по покупательной способности, увеличив стоимость жилья в этом районе и улучшив инфраструктуру. Но кому это нужно?
«Свалки Костаная». Елки сменяются ветками
Отправлено: 08.07.22 - 17:51
Цитата:
Ну как бы автор не для того создавал эту инсталляцию, чтобы ее потом убирать, поэтому претензии к нему по поводу уборки безосновательны.
ACROS:
и целую неделю НИКТО не убирал: ни автор, ни домоуправление.
и целую неделю НИКТО не убирал: ни автор, ни домоуправление.
Ну как бы автор не для того создавал эту инсталляцию, чтобы ее потом убирать, поэтому претензии к нему по поводу уборки безосновательны.
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