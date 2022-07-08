Отправлено: - 15:29

Свалка во дворе дома № 169 по ул. Тауелсиздик спустя две недели после публикации ее фотографии в «НГ» стала еще больше. Если до этого мусор лежал за забором, ограждающим контейнеры, то теперь почти такая куча появилась рядом с контейнерами.

Маркс:

Надо было городским властям делать из Жана Кала что-то типа Беверли Хиллз. Чтобы в этот престижный район стремились все самые богатые, влиятельные и солидные люди.

Цитата:Вот оноМстя коммуналщиков за сигналЦитата:И?Что это даст в перспективе?Вон богатые и солидные в районе плазы в особняках живут закрыто и что,разгрузило это город?Каждый спальный район эти по сути маленькое геттоКжби,7-8-9,Наурыз,береке,юбилейный,аэропорт,кск это гетто куда по дешевке заселяются люди с нищего центра и с частных домовКостанай на 70% состоит из частной субурбии и пока эти лачуги не снесут,многоэтажные окраины так и будут выглядеть как латиноамериканские островки безобразия