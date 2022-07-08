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≡ Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44627
Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в финале одиночного разряда турнира «Большого шлема»
Отправлено: 08.07.22 - 15:19
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Очередного достижения добилась в Лондоне на проходящем там одном из четырех теннисных турниров из серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Великобритании по теннису - «Уимблдон-2022» первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12766
Re: Впервые в истории тенниса Казахстан будет представлен в...
Отправлено: 08.07.22 - 15:19
#1
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Что происходит?
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