Отправлено: - 15:31

Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в КТЭК" - Что сказал Аскар Бекпаганбетов в прениях и кулуарах по делу теплокомпании?





Цитата:Нормальное желаниеСудя по тому что у нас год условно дают за подстрекательство к мятежу то тут вообще должны отпустить из зала суда человекаИ ещё компенсацию выплатить за моральный ущерб