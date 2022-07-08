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"Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в КТЭК" - Что сказал Аскар Бекпаганбетов в прениях и кулуарах по делу теплокомпании?
"Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в КТЭК" - Что сказал Аскар Бекпаганбетов в прениях и кулуарах по делу теплокомпании?
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