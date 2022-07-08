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≡ "Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в КТЭК" - Что сказал Аскар Бекпаганбетов в прениях и кулуарах по делу теплокомпании?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44627
"Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в КТЭК" - Что сказал Аскар Бекпаганбетов в прениях и кулуарах по делу теплокомпании?
Отправлено: 08.07.22 - 14:36
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- Из-за таких случаев доверие граждан к государству теряется, они считают себя обманутыми, в то время как должностные лица бездействуют, а утраченное доверие невосполнимо, - заявил в прениях прокурор.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5386
Re: "Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в...
Отправлено: 08.07.22 - 14:36
#1
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сумма договора увеличилась до 17 664 818 тенге вместо 5 млн
Разница двенадцать лямов, не думаю из-за этих мелочей люди будут головой рисковать, кажется прокурор что-то путает. Последний пусть цементный завод проверит на всякий случай, туда миллиарды вливали, а итоговый продукт дороже привозного, как такое возможно?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12766
Re: "Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в...
Отправлено: 08.07.22 - 15:31
#2
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Цитата:
Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в КТЭК" - Что сказал Аскар Бекпаганбетов в прениях и кулуарах по делу теплокомпании?



Нормальное желание
Судя по тому что у нас год условно дают за подстрекательство к мятежу то тут вообще должны отпустить из зала суда человека
И ещё компенсацию выплатить за моральный ущерб
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3200
Re: "Надеюсь на оправдательный приговор и возвращение в...
Отправлено: 08.07.22 - 16:17
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Цитата:
abaika95:


Судя по тому как ВЕДЁТ себя главный подозреваемый, у меня лично, складывается ощущение в его НЕВИНОВНОСТИ: - руководить полугосударственной компании по чисто бизнеским законам и при этом быть связаным по рукам пресловутой этикой гос.служащего и правилами гос.закупками и вывести неповоротливую государственную компанию в число прибыльных ( на фоне "успехов" "САМКИ"): - да за это ему- орден "Курмет" ко Дню Независимости.
Вердикт один: - отпустить из зала суда за отсутствием состава преступления.
Хотя, судя по тому как Антикор ШТАМПУЕТ дела на пустом места ТОЛЬКО ради своих ПОКАЗАТЕЛЕЙ и своей ЗНАЧИМОСТИ - скорее всего - ему ДАДУТ срок.
Против лома - нет приёма, где: лом - государство.
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