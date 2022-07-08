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Это позволит им до выхода на пенсию максимально активно участвовать в накопительной пенсионной системе.



Цитата:Пусть хоть кто-нибудь объяснит, какой смысл в накопительной пенсионной системе для пенсионера? Раньше за 20 тенге можно было нанять городской автобус на ж/д вокзале, сгонять на нем в центр за водкой с закусью и еще остались бы деньги. Что стало с этой двадцаткой через 25 лет? Сегодня - это коробок спичек. Так какого черта я всю жизнь должен копить эти двадцатки? Чтобы оплачивать экспорт американской инфляции и оплачивать их долги, на которые они живут, занимая из нашей пенсии?С того времени, как началось участие населения в накопительной пенсионной системе, казахстанский тенге обесценился в 100 раз, с 5 тенге за доллар до 500 тенге за доллар. Получается, что если раньше на свои деньги можно было купить 100 кг сахара, то сегодня только 1 кг и то, если повезет. Ну и где смысл, и в чем логика этой накопительной обязаловки? Кому это выгодно?