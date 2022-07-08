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≡ Дуйсенова ответила активистам о снижении пенсионного возраста
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44624
Дуйсенова ответила активистам о снижении пенсионного возраста
Отправлено: 08.07.22 - 09:51
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Министр труда и социальной защиты населения Дуйсенова провела переговоры с активистками Движения женщин за снижение пенсионного возраста. Сообщается, что это уже пятая встреча Дуйсеновой с представителями движения.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2285
Re: Дуйсенова ответила активистам о снижении пенсионного...
Отправлено: 08.07.22 - 09:51
#1
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Цитата:
Это позволит им до выхода на пенсию максимально активно участвовать в накопительной пенсионной системе.

Пусть хоть кто-нибудь объяснит, какой смысл в накопительной пенсионной системе для пенсионера? Раньше за 20 тенге можно было нанять городской автобус на ж/д вокзале, сгонять на нем в центр за водкой с закусью и еще остались бы деньги. Что стало с этой двадцаткой через 25 лет? Сегодня - это коробок спичек. Так какого черта я всю жизнь должен копить эти двадцатки? Чтобы оплачивать экспорт американской инфляции и оплачивать их долги, на которые они живут, занимая из нашей пенсии?

С того времени, как началось участие населения в накопительной пенсионной системе, казахстанский тенге обесценился в 100 раз, с 5 тенге за доллар до 500 тенге за доллар. Получается, что если раньше на свои деньги можно было купить 100 кг сахара, то сегодня только 1 кг и то, если повезет. Ну и где смысл, и в чем логика этой накопительной обязаловки? Кому это выгодно?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2285
Re: Дуйсенова ответила активистам о снижении пенсионного...
Отправлено: 08.07.22 - 10:23
#2
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Ну и чтобы второй раз не вставать с дивана, насчет увеличения пенсионного возраста. Нам постоянно ездят по ушам какой-то демографической ямой, в которую мы попали в благословенных либералами 90-х годах. Якобы сейчас соотношение работающих и пенсионеров таково, что первые не в силах содержать последних.

В ненавидимом либероидами СССР была такая песенка "У нас в стране СССР каждый второй пенсионер", но пенсионный возраст почему-то никто не повышал. Кроме того, была куча профессий с льготным выходом на пенсию по возрасту. Все недоумевают, почему же сейчас так не получается?

А ларчик открывается просто. Дело не в демографии, а в капиталистическом способе производства. В СССР не было тунеядцев, все работали и производили общественный продукт. А сейчас трудно даже подсчитать сколько так называемых бездельников приходится на каждого работающего кроме пенсионеров. Всякие биржевики, акционеры, арендодатели, рантье, банкиры, коррупционеры, халтурщики, распоясавшийся шоу-бизнес и прочие захребетники, а ведь их всех нужно кормить и содержать. Поэтому, работайте, господа пенсионеры, солнце еще высоко!
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
57
Re: Дуйсенова ответила активистам о снижении пенсионного...
Отправлено: 08.07.22 - 11:12
#3
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Цитата:
Мы пересматриваем механизмы проекта "Серебряный возраст", чтобы обеспечить наибольшую занятость женщин предпенсионного возраста. Источник:

А нужно женщинам это ? Может пора уже заняться внуками,своим здоровьем, отдохнуть от работы. Последние десятилетия государство хочет решить свои экономические проблемы за счет слабого пола. Когда читаешь об очередном коррупционном деле, сколько денег вывезено из страны, как то даже возникают сомнения насчет отсутствия средств для того, чтобы вернуть прежний возраст выхода на пенсию. А уж насчет того. что за время существования накопительной пенсионной системы произошло обесценивания накопленных средств, то об этом даже не хочется говорить, все всё знают.
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М
* Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
57
Re: Дуйсенова ответила активистам о снижении пенсионного...
Отправлено: 08.07.22 - 12:07
#4
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Не дождетесь! О почему только речь про женщин, а мужчины что ?!. Почему запрлату повышают только бюджетникам
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
850
Re: Дуйсенова ответила активистам о снижении пенсионного...
Отправлено: 08.07.22 - 12:28
#5
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Цитата:
переговоры с активистками Движения женщин за снижение пенсионного возраста, Источник:


Какие это активисты? Это чистой воды ЛОДЫРИ! Которые в жизни ничего не сделали да и вряд ли вообще работали
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