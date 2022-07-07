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≡ Как нам реорганизовать Складскую?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44624
Как нам реорганизовать Складскую?
Отправлено: 07.07.22 - 00:53
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В Казахстане снова спорят о необходимости создания оптово-распределительных центров. Одни считают, что это очередное вливание огромных денег в посредническую структуру. Другие уверены, что ОРЦ как основа прозрачного оборота огромных масс товаров помогут сделать адекватными цены на них, помогут производителям, удовлетворят розничную торговлю. Апеллируют постоянно к Министерству торговли и интеграции, потому что в РК проект создания национальной товаропроводящей сети договаривались реализовывать на условиях государственно-частного партнерства. Договаривались еще пять лет назад, но дело все тормозится.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5704
Re: Как нам реорганизовать Складскую?
Отправлено: 07.07.22 - 00:53
#1
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Как только правительство хочет чем то помочь - то жди беды .
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
255
Re: Как нам реорганизовать Складскую?
Отправлено: 07.07.22 - 11:36
#2
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Сладко было на бумаге.... "А центр, снимая свои небольшие проценты за услуги, получал бы большие деньги с вала". Вся тема про вот это.... Сейчас если судить по складской нет монополии. Те же импортные фрукты можно купить у многих продавцов на складской. И если один начнет задирать цену есть вариант выбора. При работе центра цена будет усредняться и соотвественно появится монополия. И если сейчас на складской работают 10-20 человек и конкурируя между собой зарабатывают, то с центром будет зарабатывать только центр. И его "маленький процент" будет зависеть только от его совести.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
255
Re: Как нам реорганизовать Складскую?
Отправлено: 07.07.22 - 11:42
#3
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Мое мнение такое. Государство не должно подменять частника. А должно делать прозрачные и неизменные на длительный период правила игры с учетом интересов всех игроков (как покупателей так и поставщиков/ производителей). Если хочет более плотно влиять на рынке то пусть тот де СПК откроет лавку на складской и торгует по своим сниженным ценам (закупая дороже и продавая дешевле) с предоставлением документов и принятием отчётов по реализации. С зерном же делают....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15393
Re: Как нам реорганизовать Складскую?
Отправлено: 07.07.22 - 23:34
#4
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Складская уже практически ничем не дешевле тех же супермаркетов..
Ну может пока что ассортимент более огромен..
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olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1251
Re: Как нам реорганизовать Складскую?
Отправлено: 08.07.22 - 08:45
#5
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Хотя бы на ОРТ асфальт и дорогу сделайте уже полегче будет намного. А то там особенно после дождя не проехать. Конечно это вопрос может к хозяину, но если акимат поможет, все спасибо скажут.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8759
Как нам реорганизовать Складскую?
Отправлено: 08.07.22 - 10:08
#6
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Сделайте уже что нибудь с базой ОРТ,ведь ежедневно сюда за товаром приезжают сотни машин со всей области,южане везут свой товар,а условий никаких.
Территория вся разбитая,тесно,машинам не разъехаться,постоянно аварии,ругань.
Между двумя основными рядами с торгующими расстояние метров 15 и вот на этом клочке в обе стороны движутся большегрузы пытаясь загрузить товар,тут же снуют легковушки которые приехали за 1кг морковки и бросили своё корыто посреди дороги,никто не зачем не смотрит,хозаевам главное побольше аренды урвать,всё что там делается так это только новые и новые торговые помещения под аренду,а инфраструктуры никакой.
Я обращаюсь к акиму области ,заедьте на ОРТ посмотрите в каких условия вынуждены работать люди,приезжайте во вторник и попробуйте проехать между двумя центральными рядами с овощами фруктами.
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