Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Как нам реорганизовать Складскую?
Как нам реорганизовать Складскую?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44624
Как нам реорганизовать Складскую?
Отправлено: 07.07.22 - 00:53
В Казахстане снова спорят о необходимости создания оптово-распределительных центров. Одни считают, что это очередное вливание огромных денег в посредническую структуру. Другие уверены, что ОРЦ как основа прозрачного оборота огромных масс товаров помогут сделать адекватными цены на них, помогут производителям, удовлетворят розничную торговлю. Апеллируют постоянно к Министерству торговли и интеграции, потому что в РК проект создания национальной товаропроводящей сети договаривались реализовывать на условиях государственно-частного партнерства. Договаривались еще пять лет назад, но дело все тормозится.
Читать статью
Читать статью
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5704
Re: Как нам реорганизовать Складскую?
Отправлено: 07.07.22 - 00:53
Как только правительство хочет чем то помочь - то жди беды .
Re: Как нам реорганизовать Складскую?
Отправлено: 07.07.22 - 11:36
Сладко было на бумаге.... "А центр, снимая свои небольшие проценты за услуги, получал бы большие деньги с вала". Вся тема про вот это.... Сейчас если судить по складской нет монополии. Те же импортные фрукты можно купить у многих продавцов на складской. И если один начнет задирать цену есть вариант выбора. При работе центра цена будет усредняться и соотвественно появится монополия. И если сейчас на складской работают 10-20 человек и конкурируя между собой зарабатывают, то с центром будет зарабатывать только центр. И его "маленький процент" будет зависеть только от его совести.
Re: Как нам реорганизовать Складскую?
Отправлено: 07.07.22 - 11:42
Мое мнение такое. Государство не должно подменять частника. А должно делать прозрачные и неизменные на длительный период правила игры с учетом интересов всех игроков (как покупателей так и поставщиков/ производителей). Если хочет более плотно влиять на рынке то пусть тот де СПК откроет лавку на складской и торгует по своим сниженным ценам (закупая дороже и продавая дешевле) с предоставлением документов и принятием отчётов по реализации. С зерном же делают....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15393
Re: Как нам реорганизовать Складскую?
Отправлено: 07.07.22 - 23:34
Складская уже практически ничем не дешевле тех же супермаркетов..
Ну может пока что ассортимент более огромен..
Ну может пока что ассортимент более огромен..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1251
Re: Как нам реорганизовать Складскую?
Отправлено: 08.07.22 - 08:45
Хотя бы на ОРТ асфальт и дорогу сделайте уже полегче будет намного. А то там особенно после дождя не проехать. Конечно это вопрос может к хозяину, но если акимат поможет, все спасибо скажут.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8759
Как нам реорганизовать Складскую?
Отправлено: 08.07.22 - 10:08
Сделайте уже что нибудь с базой ОРТ,ведь ежедневно сюда за товаром приезжают сотни машин со всей области,южане везут свой товар,а условий никаких.
Территория вся разбитая,тесно,машинам не разъехаться,постоянно аварии,ругань.
Между двумя основными рядами с торгующими расстояние метров 15 и вот на этом клочке в обе стороны движутся большегрузы пытаясь загрузить товар,тут же снуют легковушки которые приехали за 1кг морковки и бросили своё корыто посреди дороги,никто не зачем не смотрит,хозаевам главное побольше аренды урвать,всё что там делается так это только новые и новые торговые помещения под аренду,а инфраструктуры никакой.
Я обращаюсь к акиму области ,заедьте на ОРТ посмотрите в каких условия вынуждены работать люди,приезжайте во вторник и попробуйте проехать между двумя центральными рядами с овощами фруктами.
Территория вся разбитая,тесно,машинам не разъехаться,постоянно аварии,ругань.
Между двумя основными рядами с торгующими расстояние метров 15 и вот на этом клочке в обе стороны движутся большегрузы пытаясь загрузить товар,тут же снуют легковушки которые приехали за 1кг морковки и бросили своё корыто посреди дороги,никто не зачем не смотрит,хозаевам главное побольше аренды урвать,всё что там делается так это только новые и новые торговые помещения под аренду,а инфраструктуры никакой.
Я обращаюсь к акиму области ,заедьте на ОРТ посмотрите в каких условия вынуждены работать люди,приезжайте во вторник и попробуйте проехать между двумя центральными рядами с овощами фруктами.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать