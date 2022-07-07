Re: Как нам реорганизовать Складскую?

Отправлено: - 11:36

Сладко было на бумаге.... "А центр, снимая свои небольшие проценты за услуги, получал бы большие деньги с вала". Вся тема про вот это.... Сейчас если судить по складской нет монополии. Те же импортные фрукты можно купить у многих продавцов на складской. И если один начнет задирать цену есть вариант выбора. При работе центра цена будет усредняться и соотвественно появится монополия. И если сейчас на складской работают 10-20 человек и конкурируя между собой зарабатывают, то с центром будет зарабатывать только центр. И его "маленький процент" будет зависеть только от его совести.