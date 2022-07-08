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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15393
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.07.22 - 00:21
#7591
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Цитата:
drakon:
Думаю, Марик мне - пришлёт, 1/3, барана...

Не пройдет, он испортится
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5704
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.07.22 - 01:18
#7592
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Цитата:
drakon:

----Зажилил !!! Он сам его съесть .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5704
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.07.22 - 01:19
#7593
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Цитата:
111:
Не пройдет, он испортится

---При современных технологиях мог бы и послать - но жалко же .
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