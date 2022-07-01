Отправлено: - 15:52

Маркс:

То есть, все кто за цветы и против уничтожения деревьев - расисты?

Маркс:

Давай ещё скажи, что тот, кто выступает за культурное поведение в обществе и против отправления естественных нужд в общественных местах, теперь культурный расист? От таких заявлений прямо запах идёт, как будто приоткрывают очередное тухлое окно Овертона.

Маркс:

Старые майданщики не могут просто так смотреть на несгоревшие шины. Руки начинают трястись и судорожно ищут спички. А повод им никакой не нужен. Главное, чтобы все горело, вокруг костров скакали закопченные тела и кричали какую-нибудь бессмыслицу. Ничего не поделаешь, зов предков.

рихард:

вот Абайка, вроде грамотный человек. Пишет правильно, без ошибок

рихард:

А в голове какая то однобокость, во взгляде близорукость

рихард:

. А в душе наверняка злость и тяжелый камень.

Цитата:Все те кто выводит кронирование деревьев к нац признаку или к признаку места жительства (аул,деревня) это обиженные жизнью маленькие бабушкины расисты которым бабушка с соевым молоком привила любовь ковыряться в земле на маленькой даче,защищать картошкин листочек от жучка и следить за графиком полива))Просто человек если кроме посадки огурца ничего в жизни не понимает что ещё говорить?Естественно у него сознание темного крестьянина котрый выводит ложные выводы по типуЕсли затмение это бог гневаетсяЕсли встретил темного быка быть бедеЕсли ветер 23 апреля значит осень будет теплойЕсли клумбы убирают и в замен их кладут плитку и стелят асфальт оооо это басурмане хотят уничтожить зелень в городе!!))Цитата:Тебя как всегда понесло консперолог ты наш)Кстати активное увлечение конспероогией это первый признак шизофренического расстройства личности Цитата:Тоесть тебе в кайф смотреть как двор украшают разрисованные шины и фигурки лебедей инвалидов сделанных из этих же шин?)))ООО эстетика))Цитата:Куча ошибок и не пишу грамотноЦитата:Длинозоркость и ****рукостьЦитата:Доброта и асбестос