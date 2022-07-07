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КГСПС:

характеризовало один из известных вам народов СССР.

Цитата:---Вы правы . Вот , из той же оперы ---***Бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поставляемой странами Запада гуманитарной помощи, а также вооружений. Об этом 5 июля сообщил директор ведомства Вадим Мельник в эфире телеканала «Украина 24».Он уточнил, что бюро открыло около 10 таких уголовных дел, однако, по его словам, другие украинские силовые структуры устанавливают аналогичные правонарушения. Ранее в этот же день сообщалось, что сотрудники спецслужб России обнаружили схрон оружия в доме у высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).**