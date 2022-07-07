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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 259 из 260«1...257258259260»
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5696
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:27
#3871
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Цитата:
111:
Просто защитники народа, защитники Украины, Герои..
------------------Как говорил мой покойный дед: "Если человек до.боеб, то совсем не важно какой он национальности!"️
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5696
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:29
#3872
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Цитата:
111:
Моск..

----Это то , чего у тебя нет
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5696
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:31
#3873
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Цитата:
111:
Там не 40 там 93 по моему азовца.

---Покажи , откуда данные :-P :-P :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5696
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:38
#3874
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Цитата:
111:
Покажи.

---Смотри 3869 , там видео .Посмотришь - расскажешь потом .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5696
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:41
#3875
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Цитата:
КГСПС:
характеризовало один из известных вам народов СССР.

---Вы правы . Вот , из той же оперы ---***Бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поставляемой странами Запада гуманитарной помощи, а также вооружений. Об этом 5 июля сообщил директор ведомства Вадим Мельник в эфире телеканала «Украина 24».Он уточнил, что бюро открыло около 10 таких уголовных дел, однако, по его словам, другие украинские силовые структуры устанавливают аналогичные правонарушения. Ранее в этот же день сообщалось, что сотрудники спецслужб России обнаружили схрон оружия в доме у высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).**
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15387
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:13
#3876
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Ну а пока танцуем..
Живая музыка.

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15387
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:20
#3877
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Дождик всех разогнал..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15387
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:35
#3878
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А тут поют под дождем..

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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
855
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:36
#3879
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коротко о вратаре
Цитата:
@rttv_sport:
Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов примет присягу 6 августа.
До этого времени вратарь будет оставаться в учебной части. После полугода прохождения службы в «учебке» Федотова распределят на корабль или подводную лодку.
В общей сложности спортсмен отслужит год, сообщает «Матч ТВ».
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15387
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:39
#3880
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А вот и наш домик..
Как хорошо все таки..
Хотя дождики в этом году холодноватые..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15387
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:40
#3881
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Цитата:
lavprof:
Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов примет присягу 6 августа

Его уже напичкали лекарствами в психушке?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15387
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:44
#3882
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Центр нашей столицы..
Наш Костанай .
Дождь в июле..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15387
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:45
#3883
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Что то еще .

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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
855
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:52
#3884
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Цитата:
111:
уже напичкали

ты так что ли присягу принимал?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15387
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:53
#3885
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Цитата:
lavprof:
ты так что ли присягу принимал

Так его адвокат сказал..
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