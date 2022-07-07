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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:27
Цитата:
111:------------------Как говорил мой покойный дед: "Если человек до.боеб, то совсем не важно какой он национальности!"️
Просто защитники народа, защитники Украины, Герои..
Просто защитники народа, защитники Украины, Герои..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:29
Цитата:
----Это то , чего у тебя нет
111:
Моск..
Моск..
----Это то , чего у тебя нет
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:31
Цитата:
---Покажи , откуда данные
111:
Там не 40 там 93 по моему азовца.
Там не 40 там 93 по моему азовца.
---Покажи , откуда данные
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:38
Цитата:
---Смотри 3869 , там видео .Посмотришь - расскажешь потом .
111:
Покажи.
Покажи.
---Смотри 3869 , там видео .Посмотришь - расскажешь потом .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:41
Цитата:
---Вы правы . Вот , из той же оперы ---***Бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поставляемой странами Запада гуманитарной помощи, а также вооружений. Об этом 5 июля сообщил директор ведомства Вадим Мельник в эфире телеканала «Украина 24».Он уточнил, что бюро открыло около 10 таких уголовных дел, однако, по его словам, другие украинские силовые структуры устанавливают аналогичные правонарушения. Ранее в этот же день сообщалось, что сотрудники спецслужб России обнаружили схрон оружия в доме у высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).**
КГСПС:
характеризовало один из известных вам народов СССР.
характеризовало один из известных вам народов СССР.
---Вы правы . Вот , из той же оперы ---***Бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поставляемой странами Запада гуманитарной помощи, а также вооружений. Об этом 5 июля сообщил директор ведомства Вадим Мельник в эфире телеканала «Украина 24».Он уточнил, что бюро открыло около 10 таких уголовных дел, однако, по его словам, другие украинские силовые структуры устанавливают аналогичные правонарушения. Ранее в этот же день сообщалось, что сотрудники спецслужб России обнаружили схрон оружия в доме у высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).**
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:13
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:20
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:35
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:36
коротко о вратаре
Цитата:
Цитата:
@rttv_sport:
Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов примет присягу 6 августа.
До этого времени вратарь будет оставаться в учебной части. После полугода прохождения службы в «учебке» Федотова распределят на корабль или подводную лодку.
В общей сложности спортсмен отслужит год, сообщает «Матч ТВ».
Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов примет присягу 6 августа.
До этого времени вратарь будет оставаться в учебной части. После полугода прохождения службы в «учебке» Федотова распределят на корабль или подводную лодку.
В общей сложности спортсмен отслужит год, сообщает «Матч ТВ».
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:39
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:40
Цитата:
Его уже напичкали лекарствами в психушке?
lavprof:
Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов примет присягу 6 августа
Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов примет присягу 6 августа
Его уже напичкали лекарствами в психушке?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:44
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:45
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:52
Цитата:
ты так что ли присягу принимал?
111:
уже напичкали
уже напичкали
ты так что ли присягу принимал?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 21:53
Цитата:
Так его адвокат сказал..
lavprof:
ты так что ли присягу принимал
ты так что ли присягу принимал
Так его адвокат сказал..
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