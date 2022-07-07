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«Нужно не реагировать на такие звонки» - Костанаец спас свои деньги от мошенников, увидев объявление на автобусной остановке
«Нужно не реагировать на такие звонки» - Костанаец спас свои деньги от мошенников, увидев объявление на автобусной остановке
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