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≡ «Нужно не реагировать на такие звонки» - Костанаец спас свои деньги от мошенников, увидев объявление на автобусной остановке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44620
«Нужно не реагировать на такие звонки» - Костанаец спас свои деньги от мошенников, увидев объявление на автобусной остановке
Отправлено: 07.07.22 - 21:51
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Об этом сегодня, 7 июля, он рассказал «НГ». Утром 5 июля 25-летний Максим ПАСТУШЕНКО находился на работе, когда ему позвонили по телефону. Звонивший представился сотрудником полиции и сообщил, что мошенники оформили на него 8 кредитов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15387
Re: «Нужно не реагировать на такие звонки» - Костанаец спас свои...
Отправлено: 07.07.22 - 21:51
#1
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Старость не радость..
Не знаю, когда старенькими и немощными будем, может тоже будем попадаться как этот пенсионер..
Старуха вон на 23 лимона попала..
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