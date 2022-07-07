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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5694
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:27
#3871
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Цитата:
111:
Просто защитники народа, защитники Украины, Герои..
------------------Как говорил мой покойный дед: "Если человек до.боеб, то совсем не важно какой он национальности!"️
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5694
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:29
#3872
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Цитата:
111:
Моск..

----Это то , чего у тебя нет
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5694
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:31
#3873
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Цитата:
111:
Там не 40 там 93 по моему азовца.

---Покажи , откуда данные :-P :-P :-P
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