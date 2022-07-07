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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
488
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:00
#3856
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Цитата:
111:
Путин кадется обманул твой мозг, потому что этих якобы фашистов отпустили, обменяли.. Просто защитники народа, защитники Украины, Герои..

Обменяли нацистских 40 калек которые не смогут воевать на российских бойцов. Ещё 2000 тысячи нацистов в плену. Отличный обмен я считаю.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:04
#3857
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Цитата:
viktorian85:
Обменяли нацистских 40 калек которые

Да ладно уж..
То есть если педофил будет без руки или ноги, он избежит наказания?
По моему пропаганда не то что обманула, она высушила тебе его..
Моск..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:05
#3858
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Там не 40 там 93 по моему азовца.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
488
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:12
#3859
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Цитата:
111:
Да ладно уж.. То есть если педофил будет без руки или ноги, он избежит наказания?

Нацист без рук без ног не сможет воевать дальше. Так правильно что калек скинули.
Цитата:
111:
Там не 40 там 93 по моему азовца.

40. Остальные 50 простые вояки прятались на заводе тоже.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:15
#3860
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Цитата:
viktorian85:
Нацист без рук без ног

Ты видел их фото?
Все без рук без ног и голов?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:17
#3861
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Цитата:
viktorian85:
Остальные 50 простые вояки

Ну, точно пропаганда..
То есть было длительное расследование, стрелял не стрелял..
Да такие расследования годами, если не десятилетиями длятся..
Просто тупо отпустили и все.
И отпустят еще..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
488
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:22
#3862
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Цитата:
111:
Ты видел их фото? Все без рук без ног и голов?

Ну когда сидели на заводе видео. Там капец калеки без конечностей.
Цитата:
111:
То есть было длительное расследование, стрелял не стрелял..

На Азовстали сидели Военные и нацисты Азов вообще то. Вот обменяли немного военных немного нацистов. Да и пофиг на них. Главное российские бойцы дома. Самых проженных нацистов я думаю показательно повешают на площади в Донецке. Или пожизненно дадут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:29
#3863
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Цитата:
viktorian85:
Ну когда сидели на заводе видео.

Ты фото видел, когда меняли?
Причем тут на войне?
На войне и без голов и без тела головы лежат в крови..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:31
#3864
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Цитата:
viktorian85:
На Азовстали сидели Военные и нацисты

Как ты их по какому то видео определил, где военный, где нацист, где фашист, где рашист и тд?
Это как вас такому обучила пропаганда?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:33
#3865
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Цитата:
viktorian85:
повешают на площади в Донецке.

Да они даже пойманных иностранных контрактников не могут наказать, которые пошли на контракт до 24 февраля, выдавая из за наемников!
Боятся что к Хамерсам боеприпасы за это дадут, которые бьют на 300 км и тогда конец войне сразу же!
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
852
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 19:23
#3866
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Цитата:
ACROS:
я написал - ОЧЕВИДНО

да, высказали свое мнение) на которое я выразил свое - "не нужно лепить чушь", ведь достаточно следить за информацией по его вопросу.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1540
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 19:27
#3867
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пытается если не съесть то понадкусывать от соседей как та собака)Зря собак обижаете.Всю жизнь то, что вы написали, характеризовало один из известных вам народов СССР.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5694
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 19:58
#3868
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Цитата:
111:
Покажи.

---Сам ищи . Ты же ссылки только из своей головы придумываешь .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5694
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:06
#3869
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Цитата:
111:
Их и на Украине не было и нет..

А это кто ??? Твои друзья ??

[Исправлено: Iney, 07.07.2022 - 20:25]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5694
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:21
#3870
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Цитата:
viktorian85:
А кого в плен берут с нацистскими татуировкаими

----Для Марика это все фейк .Это же мирные его друзья .
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