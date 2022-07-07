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≡ Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44618
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 14:01
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В ночь на 6 июля стало известно, что российский суд на месяц приостановил работу КТК под предлогом экологических нарушений. В правительстве Казахстана уже думают над тем, как смягчить последствия от действий России.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:56
#45
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Цитата:
viktorian85:
Пресс-секретарь

Ответили как это делают китайцы..
Но будут делать то, что сказал Токаев, перенаправлять все что можно в обход России..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:57
#46
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Цитата:
viktorian85:
Контрольный пакет у РФ.

Где?
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
488
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:57
#47
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Цитата:
111:
Ответили как это делают китайцы.. Но будут делать то, что сказал Токаев, перенаправлять все что можно в обход России..

Поживем увидим
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:58
#48
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Пакет все тот же, в руках олигархов.
И это не Россия..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:59
#49
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Цитата:
viktorian85:
Поживем увидим

Лет 40 надо жить..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
488
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:03
#50
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Цитата:
111:
Пакет все тот же, в руках олигархов. И это не Россия..

Да нет он россиянин.
Цитата:
111:
Лет 40 надо жить..

Будущее за Россией Китаем Индией Бразилией. Эти страны ведут свою политику.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:09
#51
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Цитата:
viktorian85:
Да нет он россиянин.

С Кипра?
Где 85 процентов акций?
А остальные 15 это у местных царьков с Мэрии?
Вот потому то он еще и работает.
Потому что там конечные хозяева ойропейцы..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
488
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:10
#52
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Цитата:
111:
С Кипра?

Гражданство России
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:11
#53
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Цитата:
viktorian85:
Будущее за Россией Китаем Индией Бразилией. Эти страны ведут свою политику.

И?
Чье будущее?
У них зарплаты как в Ойропе по 3000 ойро или они помогают пенсионерам и выплачивают по 700?
Или делают мерседесы и самолеты?
Что там сейчас такого, что будущее у их жителей будет через год лучше ойропейского?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:12
#54
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Цитата:
viktorian85:
Гражданство России

Ой да ладно..
Абрамовичу сейчас сказал по телефону, он почему то дико рассмеялсо..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
488
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:23
#55
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Цитата:
111:
Ой да ладно.. Абрамовичу сейчас сказал по телефону, он почему то дико рассмеялсо..

Ничего смешного. Абромовича прессуют в Англии. В России нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:26
#56
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Еще что то

На случай дальнейшего осложнения российско-казахских отношений следует учесть несколько обстоятельств. Первое: за спиной Казахстана стоит Китай, который имеет там большие интересы и не даст слишком сильно прессовать партнера. По некоторым данным, именно Китай настаивал на скорейшем сворачивании миротворческой операции ОДКБ в январе.
Второе. Казахстан критически зависим от западного капитала и технологий в стратегических отраслях, он не станет даже отдаленно подставляться под вторичные санкции.
Третье. В случае ослабления интереса Казахстана к ОДКБ, но особенно к ЕАЭС, вторую структуру ждет острейший кризис. Ну и, наконец, там еще Байконур.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15371
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:35
#57
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Цитата:
viktorian85:
Абромовича прессуют в Англии

Как это?
Разрешив продать за 3 то ли 4 миллиарда фунтов клуб?
Если б прессовали, то просто бы отобрали и все..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5694
Re: Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому...
Отправлено: 07.07.22 - 20:13
#58
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Цитата:
111:
то просто бы отобрали и все..

---Нельзя , там законы работают :lol: :lol:
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