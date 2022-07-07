Отправлено: - 18:03

111:

Пакет все тот же, в руках олигархов. И это не Россия..

111:

Лет 40 надо жить..

Цитата:Да нет он россиянин.Цитата:Будущее за Россией Китаем Индией Бразилией. Эти страны ведут свою политику.