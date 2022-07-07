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Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
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Я робот(Пользователи)
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- 44618
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 14:01
В ночь на 6 июля стало известно, что российский суд на месяц приостановил работу КТК под предлогом экологических нарушений. В правительстве Казахстана уже думают над тем, как смягчить последствия от действий России.
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Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:56
Цитата:
Ответили как это делают китайцы..
Но будут делать то, что сказал Токаев, перенаправлять все что можно в обход России..
viktorian85:
Пресс-секретарь
Пресс-секретарь
Ответили как это делают китайцы..
Но будут делать то, что сказал Токаев, перенаправлять все что можно в обход России..
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:57
Цитата:
Где?
viktorian85:
Контрольный пакет у РФ.
Контрольный пакет у РФ.
Где?
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:57
Цитата:
Поживем увидим
111:
Ответили как это делают китайцы.. Но будут делать то, что сказал Токаев, перенаправлять все что можно в обход России..
Ответили как это делают китайцы.. Но будут делать то, что сказал Токаев, перенаправлять все что можно в обход России..
Поживем увидим
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:58
Пакет все тот же, в руках олигархов.
И это не Россия..
И это не Россия..
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:59
Цитата:
Лет 40 надо жить..
viktorian85:
Поживем увидим
Поживем увидим
Лет 40 надо жить..
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:03
Цитата:
Да нет он россиянин.
Цитата:
Будущее за Россией Китаем Индией Бразилией. Эти страны ведут свою политику.
111:
Пакет все тот же, в руках олигархов. И это не Россия..
Пакет все тот же, в руках олигархов. И это не Россия..
Да нет он россиянин.
Цитата:
111:
Лет 40 надо жить..
Лет 40 надо жить..
Будущее за Россией Китаем Индией Бразилией. Эти страны ведут свою политику.
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:09
Цитата:
С Кипра?
Где 85 процентов акций?
А остальные 15 это у местных царьков с Мэрии?
Вот потому то он еще и работает.
Потому что там конечные хозяева ойропейцы..
viktorian85:
Да нет он россиянин.
Да нет он россиянин.
С Кипра?
Где 85 процентов акций?
А остальные 15 это у местных царьков с Мэрии?
Вот потому то он еще и работает.
Потому что там конечные хозяева ойропейцы..
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:10
Цитата:
Гражданство России
111:
С Кипра?
С Кипра?
Гражданство России
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:11
Цитата:
И?
Чье будущее?
У них зарплаты как в Ойропе по 3000 ойро или они помогают пенсионерам и выплачивают по 700?
Или делают мерседесы и самолеты?
Что там сейчас такого, что будущее у их жителей будет через год лучше ойропейского?
viktorian85:
Будущее за Россией Китаем Индией Бразилией. Эти страны ведут свою политику.
Будущее за Россией Китаем Индией Бразилией. Эти страны ведут свою политику.
И?
Чье будущее?
У них зарплаты как в Ойропе по 3000 ойро или они помогают пенсионерам и выплачивают по 700?
Или делают мерседесы и самолеты?
Что там сейчас такого, что будущее у их жителей будет через год лучше ойропейского?
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:12
Цитата:
Ой да ладно..
Абрамовичу сейчас сказал по телефону, он почему то дико рассмеялсо..
viktorian85:
Гражданство России
Гражданство России
Ой да ладно..
Абрамовичу сейчас сказал по телефону, он почему то дико рассмеялсо..
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:23
Цитата:
Ничего смешного. Абромовича прессуют в Англии. В России нет.
111:
Ой да ладно.. Абрамовичу сейчас сказал по телефону, он почему то дико рассмеялсо..
Ой да ладно.. Абрамовичу сейчас сказал по телефону, он почему то дико рассмеялсо..
Ничего смешного. Абромовича прессуют в Англии. В России нет.
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:26
Еще что то
На случай дальнейшего осложнения российско-казахских отношений следует учесть несколько обстоятельств. Первое: за спиной Казахстана стоит Китай, который имеет там большие интересы и не даст слишком сильно прессовать партнера. По некоторым данным, именно Китай настаивал на скорейшем сворачивании миротворческой операции ОДКБ в январе.
Второе. Казахстан критически зависим от западного капитала и технологий в стратегических отраслях, он не станет даже отдаленно подставляться под вторичные санкции.
Третье. В случае ослабления интереса Казахстана к ОДКБ, но особенно к ЕАЭС, вторую структуру ждет острейший кризис. Ну и, наконец, там еще Байконур.
На случай дальнейшего осложнения российско-казахских отношений следует учесть несколько обстоятельств. Первое: за спиной Казахстана стоит Китай, который имеет там большие интересы и не даст слишком сильно прессовать партнера. По некоторым данным, именно Китай настаивал на скорейшем сворачивании миротворческой операции ОДКБ в январе.
Второе. Казахстан критически зависим от западного капитала и технологий в стратегических отраслях, он не станет даже отдаленно подставляться под вторичные санкции.
Третье. В случае ослабления интереса Казахстана к ОДКБ, но особенно к ЕАЭС, вторую структуру ждет острейший кризис. Ну и, наконец, там еще Байконур.
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 18:35
Цитата:
Как это?
Разрешив продать за 3 то ли 4 миллиарда фунтов клуб?
Если б прессовали, то просто бы отобрали и все..
viktorian85:
Абромовича прессуют в Англии
Абромовича прессуют в Англии
Как это?
Разрешив продать за 3 то ли 4 миллиарда фунтов клуб?
Если б прессовали, то просто бы отобрали и все..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5694
Re: Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому...
Отправлено: 07.07.22 - 20:13
Цитата:
---Нельзя , там законы работают
111:
то просто бы отобрали и все..
то просто бы отобрали и все..
---Нельзя , там законы работают
-
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