Отправлено: - 19:33





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=46021 Если мы начнём строить нормальную экономическую политику и пойдём на принципиальные реформы (что, я надеюсь, будет объявлено в сентябре), в таком случае у нас наконец перестанут лицемерить насчёт плавания тенге и его реально отпустят. И тогда его курс должен будет достигнуть 600-800 тенге.Источник:

Цитата:Да как же так,Абайка ведь сказал,что это в России осенью будет обвал рубля,а теперь оказывается что у нас ,да ещё и посреди летаАбайка ты где,срочно нужен прогноз по курсу тенге на осень