Отправлено: - 18:12

111:

Да ладно уж.. То есть если педофил будет без руки или ноги, он избежит наказания?

111:

Там не 40 там 93 по моему азовца.

Цитата:Нацист без рук без ног не сможет воевать дальше. Так правильно что калек скинули.Цитата:40. Остальные 50 простые вояки прятались на заводе тоже.