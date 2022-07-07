Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:00
Цитата:
Обменяли нацистских 40 калек которые не смогут воевать на российских бойцов. Ещё 2000 тысячи нацистов в плену. Отличный обмен я считаю.
111:
Путин кадется обманул твой мозг, потому что этих якобы фашистов отпустили, обменяли.. Просто защитники народа, защитники Украины, Герои..
Путин кадется обманул твой мозг, потому что этих якобы фашистов отпустили, обменяли.. Просто защитники народа, защитники Украины, Герои..
Обменяли нацистских 40 калек которые не смогут воевать на российских бойцов. Ещё 2000 тысячи нацистов в плену. Отличный обмен я считаю.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:04
Цитата:
Да ладно уж..
То есть если педофил будет без руки или ноги, он избежит наказания?
По моему пропаганда не то что обманула, она высушила тебе его..
Моск..
viktorian85:
Обменяли нацистских 40 калек которые
Обменяли нацистских 40 калек которые
Да ладно уж..
То есть если педофил будет без руки или ноги, он избежит наказания?
По моему пропаганда не то что обманула, она высушила тебе его..
Моск..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:05
Там не 40 там 93 по моему азовца.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:12
Цитата:
Нацист без рук без ног не сможет воевать дальше. Так правильно что калек скинули.
Цитата:
40. Остальные 50 простые вояки прятались на заводе тоже.
111:
Да ладно уж.. То есть если педофил будет без руки или ноги, он избежит наказания?
Да ладно уж.. То есть если педофил будет без руки или ноги, он избежит наказания?
Нацист без рук без ног не сможет воевать дальше. Так правильно что калек скинули.
Цитата:
111:
Там не 40 там 93 по моему азовца.
Там не 40 там 93 по моему азовца.
40. Остальные 50 простые вояки прятались на заводе тоже.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:15
Цитата:
Ты видел их фото?
Все без рук без ног и голов?
viktorian85:
Нацист без рук без ног
Нацист без рук без ног
Ты видел их фото?
Все без рук без ног и голов?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:17
Цитата:
Ну, точно пропаганда..
То есть было длительное расследование, стрелял не стрелял..
Да такие расследования годами, если не десятилетиями длятся..
Просто тупо отпустили и все.
И отпустят еще..
viktorian85:
Остальные 50 простые вояки
Остальные 50 простые вояки
Ну, точно пропаганда..
То есть было длительное расследование, стрелял не стрелял..
Да такие расследования годами, если не десятилетиями длятся..
Просто тупо отпустили и все.
И отпустят еще..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:22
Цитата:
Ну когда сидели на заводе видео. Там капец калеки без конечностей.
Цитата:
На Азовстали сидели Военные и нацисты Азов вообще то. Вот обменяли немного военных немного нацистов. Да и пофиг на них. Главное российские бойцы дома. Самых проженных нацистов я думаю показательно повешают на площади в Донецке. Или пожизненно дадут.
111:
Ты видел их фото? Все без рук без ног и голов?
Ты видел их фото? Все без рук без ног и голов?
Ну когда сидели на заводе видео. Там капец калеки без конечностей.
Цитата:
111:
То есть было длительное расследование, стрелял не стрелял..
То есть было длительное расследование, стрелял не стрелял..
На Азовстали сидели Военные и нацисты Азов вообще то. Вот обменяли немного военных немного нацистов. Да и пофиг на них. Главное российские бойцы дома. Самых проженных нацистов я думаю показательно повешают на площади в Донецке. Или пожизненно дадут.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:29
Цитата:
Ты фото видел, когда меняли?
Причем тут на войне?
На войне и без голов и без тела головы лежат в крови..
viktorian85:
Ну когда сидели на заводе видео.
Ну когда сидели на заводе видео.
Ты фото видел, когда меняли?
Причем тут на войне?
На войне и без голов и без тела головы лежат в крови..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:31
Цитата:
Как ты их по какому то видео определил, где военный, где нацист, где фашист, где рашист и тд?
Это как вас такому обучила пропаганда?
viktorian85:
На Азовстали сидели Военные и нацисты
На Азовстали сидели Военные и нацисты
Как ты их по какому то видео определил, где военный, где нацист, где фашист, где рашист и тд?
Это как вас такому обучила пропаганда?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 18:33
Цитата:
Да они даже пойманных иностранных контрактников не могут наказать, которые пошли на контракт до 24 февраля, выдавая из за наемников!
Боятся что к Хамерсам боеприпасы за это дадут, которые бьют на 300 км и тогда конец войне сразу же!
viktorian85:
повешают на площади в Донецке.
повешают на площади в Донецке.
Да они даже пойманных иностранных контрактников не могут наказать, которые пошли на контракт до 24 февраля, выдавая из за наемников!
Боятся что к Хамерсам боеприпасы за это дадут, которые бьют на 300 км и тогда конец войне сразу же!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 852
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 19:23
Цитата:
да, высказали свое мнение) на которое я выразил свое - "не нужно лепить чушь", ведь достаточно следить за информацией по его вопросу.
ACROS:
я написал - ОЧЕВИДНО
я написал - ОЧЕВИДНО
да, высказали свое мнение) на которое я выразил свое - "не нужно лепить чушь", ведь достаточно следить за информацией по его вопросу.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1540
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 19:27
пытается если не съесть то понадкусывать от соседей как та собака)Зря собак обижаете.Всю жизнь то, что вы написали, характеризовало один из известных вам народов СССР.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 19:58
Цитата:
---Сам ищи . Ты же ссылки только из своей головы придумываешь .
111:
Покажи.
Покажи.
---Сам ищи . Ты же ссылки только из своей головы придумываешь .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:06
Цитата:
А это кто ??? Твои друзья ??
[Исправлено: Iney, 07.07.2022 - 20:25]
111:
Их и на Украине не было и нет..
Их и на Украине не было и нет..
[Исправлено: Iney, 07.07.2022 - 20:25]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 20:21
Цитата:
----Для Марика это все фейк .Это же мирные его друзья .
viktorian85:
А кого в плен берут с нацистскими татуировкаими
А кого в плен берут с нацистскими татуировкаими
----Для Марика это все фейк .Это же мирные его друзья .
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: КГСПС, Гога
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать