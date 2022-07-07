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≡ "Раскаяния в глазах не увидел" - От 8 до 10 лет тюрьмы для подсудимых по делу КТЭК попросил прокурор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44618
"Раскаяния в глазах не увидел" - От 8 до 10 лет тюрьмы для подсудимых по делу КТЭК попросил прокурор
Отправлено: 07.07.22 - 19:54
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- Вина подсудимых в том, что они по указанию Бекпаганбетова растратили 12 664 818 тенге при покупке газомазутных горелок по завышенной цене, - заявил государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5384
Re: "Раскаяния в глазах не увидел" - От 8 до 10 лет...
Отправлено: 07.07.22 - 19:54
#1
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На будущее будем знать и рекомендовать всем подсудным друзьям и знакомым биться головой об стену и рвать рубаху делая раскаяния убедительней, видимо впечатлительным прокурорам покажется это смягчающим обстоятельством
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