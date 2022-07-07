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≡ Предельные цены на автогаз установили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44618
Предельные цены на автогаз установили в Казахстане
Отправлено: 07.07.22 - 17:53
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Согласно документу предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС варьируются от 50 до 75 тенге за литр, в зависимости от региона. Приказ действует с 6 июля 2022 года до 1 января 2023 года.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
488
Re: Предельные цены на автогаз установили в Казахстане
Отправлено: 07.07.22 - 17:53
#1
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Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай прокомментировал сегодняшнее совещание и планы по диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки.

"Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах. Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов. Россия была и остается нашим стратегическим партнером и союзником. Каких-либо действий в ущерб ее интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия".
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
488
Re: Предельные цены на автогаз установили в Казахстане
Отправлено: 07.07.22 - 17:56
#2
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Не туда сообщение написал удалите
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8758
Re: Предельные цены на автогаз установили в Казахстане
Отправлено: 07.07.22 - 19:25
#3
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Сегодня на одной из заправок сказали ,что газ будет только по талонам,поэтому пока есть заправляйте полные баки,то есть баллоны.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25114
Re: Предельные цены на автогаз установили в Казахстане
Отправлено: 07.07.22 - 19:44
#4
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Цитата:

В частности, на 180 дней были установлены предельные цены на газ, бензин и дизельное топливо.

А теперь, что? Будут - расти?... :-o
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