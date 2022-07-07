Re: Предельные цены на автогаз установили в Казахстане

Отправлено: - 17:53

Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай прокомментировал сегодняшнее совещание и планы по диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки.



"Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах. Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов. Россия была и остается нашим стратегическим партнером и союзником. Каких-либо действий в ущерб ее интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия".