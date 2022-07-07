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≡ Что происходит с долларом и будут ли расти цены
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44618
Что происходит с долларом и будут ли расти цены
Отправлено: 07.07.22 - 19:33
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7 июля доллар сегодня резко подорожал в обменниках Казахстана. В столице, к примеру, инвалюту продают по 490 тенге. Резкий скачок произошёл на фоне ситуации с КТК и снижения цен на нефть.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8758
Re: Что происходит с долларом и будут ли расти цены
Отправлено: 07.07.22 - 19:33
#1
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Цитата:
Если мы начнём строить нормальную экономическую политику и пойдём на принципиальные реформы (что, я надеюсь, будет объявлено в сентябре), в таком случае у нас наконец перестанут лицемерить насчёт плавания тенге и его реально отпустят. И тогда его курс должен будет достигнуть 600-800 тенге.

Источник:

Да как же так,Абайка ведь сказал,что это в России осенью будет обвал рубля,а теперь оказывается что у нас ,да ещё и посреди лета :-)
Абайка ты где,срочно нужен прогноз по курсу тенге на осень ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25114
Что происходит с долларом и будут ли расти цены
Отправлено: 07.07.22 - 19:59
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Абайка ты где,срочно нужен прогноз по курсу тенге на осень ;-)

Раньше, Марик делал прогнозы. Притом - точные... :lol: ;-)
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1392
Re: Что происходит с долларом и будут ли расти цены
Отправлено: 07.07.22 - 20:34
#3
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Да тут и экономистом не нужно быть.
Пока продаём ресурсы за доллары и евро, так и будет тенге слабеть.
Когда начнём продавать за тенге, наш тенге и укрепится.
Но прежде нужно нынешнюю долларовую валютную систему сломать. А это многим капиталистам невыгодно.
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