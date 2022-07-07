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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5687
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 16:38
#3841
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Цитата:
111:
---Так 8 лет кто кого бомбил и убивал ??ДНР И ЛНР никем не были признаны , и являлись юридически территорий Украины
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12763
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 16:40
#3842
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Цитата:
111:
Начинают готовить общественное мнение к войне.. Тут уже надо только готовится..

Россия и общественное мнение это взаимоисключающие понятия
Там как царь сказал так и будет
Сказал он что надо напасть на братскую Украину
Всё все сразу поняли
Матери отказываются от детей живущих на Украине
Сестры от братьев друзья от друзей)
Цитата:
Маркс:
Либероиды верят в свою пропаганду, фашисты в свою, нацисты в свою. Что здесь не так? У всех своя правда

Ну ты хоть тут правду сказал
Либеройды верят в либерализм
А Фашисты в то что Украину надо захватить) Цитата:
viktorian85:
Иди рой бункер уже

Зачем? К нам что Путин собирается переехать?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5687
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 16:43
#3843
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Цитата:
111:
Ну и истерию начинает на своих каналах Симониан..
----Так точно такая же истерия на казахоязычных форумах .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12763
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 16:44
#3844
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России стратегически не выгодно воевать в Казахстане с протяженностью границы под 7 тыс км
Казахстанская армия даже воевать не будет
Она отойдет до Караганды
Снимет пограничников с Узбекистана и Киргизии
И будь что будет)))
И вот тогда от Волгограда до Алтая запылает)
веселые истории ислам покажет наш,веселые истории в журнале "Джихадист")))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12763
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 16:46
#3845
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Цитата:
Гога:
Так точно такая же истерия на казахоязычных форумах .

Казахстан за 30 лет где то воевал и что-нибудь захватывал?
Ответ нет
А вот россия "миролюбивая" которая первая не нападет а защищается, последние 30 лет только и пытается если не съесть то понадкусывать от соседей как та собака)
Поэтому истерика на российских сайтах смотрится уже по другому
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 17:07
#3846
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Цитата:
abaika95:
Зачем? К нам что Путин собирается переехать?

Нет 111 боится войны
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 17:09
#3847
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Цитата:
abaika95:
Снимет пограничников с Узбекистана и Киргизии И будь что будет))) И вот тогда от Волгограда до Алтая запылает) веселые истории ислам покажет наш,веселые истории в журнале "Джихадист")))

Исламских джизадистов? Сирию практически всю от них освободили. Опыт есть. Нашел чем пугать.

[Исправлено: viktorian85, 07.07.2022 - 17:10]
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 17:13
#3848
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Цитата:
abaika95:
А вот россия "миролюбивая" которая первая не нападет а защищается, последние 30 лет только и пытается если не съесть то понадкусывать от соседей как та собака)

Так и есть. Россия защищается. Не лезли бы америкосы в Грузию и Украину было бы всё норм. Одних заставили напасть на Осетию и российских миротворцев в итоге получили по башке. Вторых обучали нацизму в итоге тоже получают по башке.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15354
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 17:24
#3849
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Цитата:
Гога:
Так точно такая же истерия на казахоязычных форумах

Покажи.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15354
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 17:25
#3850
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Цитата:
viktorian85:
Нет 111 боится войны

Ты не боишься?
Любой вменяемый человек ее боится..
Ну кроме некоторых диванных пропагандистов, сидящих у себя дома и хочущих войны..
Не будем показывать пальцами..
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 17:30
#3851
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Цитата:
111:
Ты не боишься?

Нет. Не боюсь. У нас не ходят толпы фашистов как на Украине. У нас нету десятков вооруженных фашистских батальонов как на Украине. Нам это не грозит.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15354
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 17:39
#3852
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Цитата:
viktorian85:
Нет. Не боюсь. У

Не боишься войны, когда Россия нападет?
При чем тут фашисты?
Их и на Украине не было и нет..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3194
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 17:42
#3853
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Цитата:
lavprof:
Не нужно лепить чушь


Вы НЕВНИМАТЕЛЬНЫ, молодой человек и ОЧЕВИДНО, не очень ИСКУШЁННЫ в диспуте и не владеете элементами ведения спора( этому нас в своё время учили в молодёжном областном дисскуссионном клубе при обкоме комсомола, под руководством Андрея Бажкова) : - я написал - ОЧЕВИДНО, что в свою очередь: - предполагает или БЫТЬ или НЕ БЫТЬ, но не предполагает ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ и КАТЕГОРИЧНОСТЬ заявления.
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 17:45
#3854
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Цитата:
111:
При чем тут фашисты? Их и на Украине не было и нет..

А кого в плен берут с нацистскими татуировкаими и находят на их базах фашистскую литературу, флаги и т.д.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15354
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 17:49
#3855
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Цитата:
viktorian85:
кого в плен берут с нацистскими татуировкаими и находят на их базах фашистскую литературу,

Ой да ладно уже..
ДШРГ Русича литература?
Денацификация..
Путин кадется обманул твой мозг, потому что этих якобы фашистов отпустили, обменяли..
Просто защитники народа, защитники Украины, Герои..
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