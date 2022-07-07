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≡ Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44615
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 14:01
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В ночь на 6 июля стало известно, что российский суд на месяц приостановил работу КТК под предлогом экологических нарушений. В правительстве Казахстана уже думают над тем, как смягчить последствия от действий России.
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
477
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:26
#30
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Сейчас большая восьмерка в почёте. Семёрка уже устарела...

[Исправлено: viktorian85, 07.07.2022 - 17:27]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15354
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:27
#31
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Цитата:
viktorian85:
Тот кто с ней торгует и не вводит санкции.

Да ладно изворачиваться то?
Вся Ойропа сейчас в этот момент торгует с Россией и что?
Та же Германия и Британия со Штатами
Это означает что они ей друзья?
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
477
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:28
#32
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Цитата:
111:
Да ладно изворачиваться то? Вся Ойропа сейчас в этот момент торгует с Россией и что? Та же Германия и Британия со Штатами Это означает что они ей друзья?

Нет. Потому что они ввели санкции. Кто не вводит санкции и торгует те друзья. Я же по русски написал.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15354
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:32
#33
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Цитата:
viktorian85:
Кто не вводит санкции и торгует те друзья.

Да уже все ввели санкции.
Что Китай, что наше АО ССГПО в числе первых!
И Китай не продает в Россию высокотехнологичное оборудование и тем более двойного назначения.
Ну кирки и лопаты, окопы рыть, да, не ввел против этого санкции..
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
477
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:38
#34
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Цитата:
111:
Да уже все ввели санкции. Что Китай, что наше АО ССГПО в числе первых! И Китай не продает в Россию высокотехнологичное оборудование и тем более двойного назначения. Ну кирки и лопаты, окопы рыть, да, не ввел против этого санкции..

40 стран это не все. И откуда ты знаешь кто что продаёт? Это не афишируется. Я например читал что наоборот Китай и Казахстан помогают обходить санкции России. Никто правду не скажет.
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
477
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:40
#35
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Цитата:
111:
Что Китай, что наше АО ССГПО в числе первых!

ССГПО не вводил санкции. Он забоялся как раз санкции. Потому что Магнитка попала под санкции и чтобы ССГПО не попал под санкции он перестал торговать с магнитной. Иначе америкосы накажут.

[Исправлено: viktorian85, 07.07.2022 - 17:41]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15354
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:41
#36
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Цитата:
viktorian85:
Потому что Магнитка попала под санкции и чтобы ССГПО не попал под санкции он перестал

Это и есть санкции..
Ох ты и изворотлив..
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
477
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:43
#37
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Цитата:
111:
Это и есть санкции.. Ох ты и изворотлив..

Санкции ввели против Магнитки. ССГПО чтобы не попасть под санкции побоялся продавать в Магнитку. Вот и всё.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15354
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:43
#38
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Акционеры ССГПО британцы..
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
477
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:46
#39
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Цитата:
111:
Акционеры ССГПО британцы..

Всё гораздо стыдно значит. Британцы указали место казахстанскому заводу...
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15354
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:50
#40
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Цитата:
viktorian85:
Британцы указали место казахстанскому заводу...

Это их завод.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15354
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:52
#41
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Магнитка, хозяин..

Фактический контроль над компанией, по состоянию на осень 2020 года, принадлежит председателю её совета директоров Виктору Рашникову, являющемуся бенефициаром кипрской компании Mintha Holding Limited (владеет 84,26 % акций ММК). Доля акций компании в свободном обращении составляет 15,7 %[29].
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