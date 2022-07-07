Отправлено: - 16:40

111:

Начинают готовить общественное мнение к войне.. Тут уже надо только готовится..

Маркс:

Либероиды верят в свою пропаганду, фашисты в свою, нацисты в свою. Что здесь не так? У всех своя правда

viktorian85:

Иди рой бункер уже

Цитата:Россия и общественное мнение это взаимоисключающие понятияТам как царь сказал так и будетСказал он что надо напасть на братскую УкраинуВсё все сразу понялиМатери отказываются от детей живущих на УкраинеСестры от братьев друзья от друзей)Цитата:Ну ты хоть тут правду сказалЛиберойды верят в либерализмА Фашисты в то что Украину надо захватить) Цитата:Зачем? К нам что Путин собирается переехать?