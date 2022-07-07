Отправлено: - 17:27

viktorian85:

Тот кто с ней торгует и не вводит санкции.

Цитата:Да ладно изворачиваться то?Вся Ойропа сейчас в этот момент торгует с Россией и что?Та же Германия и Британия со ШтатамиЭто означает что они ей друзья?