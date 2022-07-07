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Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
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Я робот(Пользователи)
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- 44615
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 14:01
В ночь на 6 июля стало известно, что российский суд на месяц приостановил работу КТК под предлогом экологических нарушений. В правительстве Казахстана уже думают над тем, как смягчить последствия от действий России.
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Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:26
Сейчас большая восьмерка в почёте. Семёрка уже устарела...
[Исправлено: viktorian85, 07.07.2022 - 17:27]
[Исправлено: viktorian85, 07.07.2022 - 17:27]
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:27
Цитата:
Да ладно изворачиваться то?
Вся Ойропа сейчас в этот момент торгует с Россией и что?
Та же Германия и Британия со Штатами
Это означает что они ей друзья?
viktorian85:
Тот кто с ней торгует и не вводит санкции.
Тот кто с ней торгует и не вводит санкции.
Да ладно изворачиваться то?
Вся Ойропа сейчас в этот момент торгует с Россией и что?
Та же Германия и Британия со Штатами
Это означает что они ей друзья?
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:28
Цитата:
Нет. Потому что они ввели санкции. Кто не вводит санкции и торгует те друзья. Я же по русски написал.
111:
Да ладно изворачиваться то? Вся Ойропа сейчас в этот момент торгует с Россией и что? Та же Германия и Британия со Штатами Это означает что они ей друзья?
Да ладно изворачиваться то? Вся Ойропа сейчас в этот момент торгует с Россией и что? Та же Германия и Британия со Штатами Это означает что они ей друзья?
Нет. Потому что они ввели санкции. Кто не вводит санкции и торгует те друзья. Я же по русски написал.
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:32
Цитата:
Да уже все ввели санкции.
Что Китай, что наше АО ССГПО в числе первых!
И Китай не продает в Россию высокотехнологичное оборудование и тем более двойного назначения.
Ну кирки и лопаты, окопы рыть, да, не ввел против этого санкции..
viktorian85:
Кто не вводит санкции и торгует те друзья.
Кто не вводит санкции и торгует те друзья.
Да уже все ввели санкции.
Что Китай, что наше АО ССГПО в числе первых!
И Китай не продает в Россию высокотехнологичное оборудование и тем более двойного назначения.
Ну кирки и лопаты, окопы рыть, да, не ввел против этого санкции..
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:38
Цитата:
40 стран это не все. И откуда ты знаешь кто что продаёт? Это не афишируется. Я например читал что наоборот Китай и Казахстан помогают обходить санкции России. Никто правду не скажет.
111:
Да уже все ввели санкции. Что Китай, что наше АО ССГПО в числе первых! И Китай не продает в Россию высокотехнологичное оборудование и тем более двойного назначения. Ну кирки и лопаты, окопы рыть, да, не ввел против этого санкции..
Да уже все ввели санкции. Что Китай, что наше АО ССГПО в числе первых! И Китай не продает в Россию высокотехнологичное оборудование и тем более двойного назначения. Ну кирки и лопаты, окопы рыть, да, не ввел против этого санкции..
40 стран это не все. И откуда ты знаешь кто что продаёт? Это не афишируется. Я например читал что наоборот Китай и Казахстан помогают обходить санкции России. Никто правду не скажет.
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:40
Цитата:
ССГПО не вводил санкции. Он забоялся как раз санкции. Потому что Магнитка попала под санкции и чтобы ССГПО не попал под санкции он перестал торговать с магнитной. Иначе америкосы накажут.
[Исправлено: viktorian85, 07.07.2022 - 17:41]
111:
Что Китай, что наше АО ССГПО в числе первых!
Что Китай, что наше АО ССГПО в числе первых!
ССГПО не вводил санкции. Он забоялся как раз санкции. Потому что Магнитка попала под санкции и чтобы ССГПО не попал под санкции он перестал торговать с магнитной. Иначе америкосы накажут.
[Исправлено: viktorian85, 07.07.2022 - 17:41]
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:41
Цитата:
Это и есть санкции..
Ох ты и изворотлив..
viktorian85:
Потому что Магнитка попала под санкции и чтобы ССГПО не попал под санкции он перестал
Потому что Магнитка попала под санкции и чтобы ССГПО не попал под санкции он перестал
Это и есть санкции..
Ох ты и изворотлив..
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:43
Цитата:
Санкции ввели против Магнитки. ССГПО чтобы не попасть под санкции побоялся продавать в Магнитку. Вот и всё.
111:
Это и есть санкции.. Ох ты и изворотлив..
Это и есть санкции.. Ох ты и изворотлив..
Санкции ввели против Магнитки. ССГПО чтобы не попасть под санкции побоялся продавать в Магнитку. Вот и всё.
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:43
Акционеры ССГПО британцы..
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:46
Цитата:
Всё гораздо стыдно значит. Британцы указали место казахстанскому заводу...
111:
Акционеры ССГПО британцы..
Акционеры ССГПО британцы..
Всё гораздо стыдно значит. Британцы указали место казахстанскому заводу...
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 17:50
Цитата:
Это их завод.
viktorian85:
Британцы указали место казахстанскому заводу...
Британцы указали место казахстанскому заводу...
Это их завод.
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