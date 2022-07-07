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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:37
Цитата:
Где ты соврал, что я сказал про Казахстан, страну нацистов?
Перечитать?
Я это помню.
Гога:
ПРОЧИТАЙ
ПРОЧИТАЙ
Где ты соврал, что я сказал про Казахстан, страну нацистов?
Перечитать?
Я это помню.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:40
Цитата:
Когда ты пропадаешь, это значит тебе что то куда то там колет?
Гога:
АУ , куда пропал ??
АУ , куда пропал ??
Когда ты пропадаешь, это значит тебе что то куда то там колет?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:55
Хех..
Я тута...
Я тута...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:57
Цитата:
---ну тогда что тебе ещё надо ?
111:
Я это помню.
Я это помню.
---ну тогда что тебе ещё надо ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 02:19
Цитата:
Ответить на вопрос, потому что твой вопрос и осуждение я помню..
Про то, как ты в очередной раз солгал..
Впрочем как и электроник..
Вы ни отличаетесь ничем..
Гога:
ну тогда что тебе ещё надо ?
ну тогда что тебе ещё надо ?
Ответить на вопрос, потому что твой вопрос и осуждение я помню..
Про то, как ты в очередной раз солгал..
Впрочем как и электроник..
Вы ни отличаетесь ничем..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 02:27
Цитата:
---Сказку про белого бычка тебе читали ? #3755 Казахстан для вас это нацисты?---кто это сказал ???
111:
Ответить на вопрос,
Ответить на вопрос,
---Сказку про белого бычка тебе читали ? #3755 Казахстан для вас это нацисты?---кто это сказал ???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 02:37
Цитата:
Вот и покажи, где я это сказал..
Гога:
нацисты?---кто это сказал ???
нацисты?---кто это сказал ???
Вот и покажи, где я это сказал..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 02:43
Цитата:
111:-----Зачем ?? Вот они сами пишут .***Бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поставляемой странами Запада гуманитарной помощи, а также вооружений. Об этом 5 июля сообщил директор ведомства Вадим Мельник в эфире телеканала «Украина 24».Он уточнил, что бюро открыло около 10 таких уголовных дел, однако, по его словам, другие украинские силовые структуры устанавливают аналогичные правонарушения. Ранее в этот же день сообщалось, что сотрудники спецслужб России обнаружили схрон оружия в доме у высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).**
чтобы очернить народ Украины?
чтобы очернить народ Украины?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 02:44
Цитата:
---#3755 Казахстан для вас это нацисты?---кто это сказал ???
111:
Вот и покажи, где я это сказал..
Вот и покажи, где я это сказал..
---#3755 Казахстан для вас это нацисты?---кто это сказал ???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 02:45
Цитата:
---СЭР ,ВЫ сказочный долб...
111:
---СЭР ,ВЫ сказочный долб...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 02:49
Цитата:
-----------------------------Ваша порция ??
111:
-----------------------------Ваша порция ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 10:19
Цитата:
ну и чего ты снова врешь? Не надоело чушь писать?
ACROS:
вратаря ХК ЦСКА
вратаря ХК ЦСКА
ну и чего ты снова врешь? Не надоело чушь писать?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3192
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 12:35
Цитата:
Почему СНОВА ? и о чём это я вру?
И с каких это пор мы с вами на Ты?? Я вам повода для панибратства не давал.
lavprof:
снова врешь
снова врешь
Почему СНОВА ? и о чём это я вру?
И с каких это пор мы с вами на Ты?? Я вам повода для панибратства не давал.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 14:15
Цитата:
хах, на счет "снова" - извините, был невнимателен, думал 111 пишет, он уже писал про вратаря. Почему врете? потому что никто никуда его не отправит, он в данный момент в госпитале какой-то части, где будет проходить учебку (если не отпустят, ибо не все там просто), и служить поедет на северный флот. И "забрили" его исключительно потому что пересеклись интересы руководства ЦСКА и самого парня, который не стал контракт продлевать. Не нужно лепить чушь про
Цитата:
ACROS:
Почему СНОВА ? и о чём это я вру?
Почему СНОВА ? и о чём это я вру?
хах, на счет "снова" - извините, был невнимателен, думал 111 пишет, он уже писал про вратаря. Почему врете? потому что никто никуда его не отправит, он в данный момент в госпитале какой-то части, где будет проходить учебку (если не отпустят, ибо не все там просто), и служить поедет на северный флот. И "забрили" его исключительно потому что пересеклись интересы руководства ЦСКА и самого парня, который не стал контракт продлевать. Не нужно лепить чушь про
Цитата:
ACROS: тоже, очевидно отправят стрелять в безоружных украинских женщин и детей за 200 000 рублей в месяц.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 14:20
Цитата:
Не беспокойся, его уже обкалывают всякими нейролептиками, для отправки на дорогу Бахмут Северск..
lavprof:
про вратаря.
про вратаря.
Не беспокойся, его уже обкалывают всякими нейролептиками, для отправки на дорогу Бахмут Северск..
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