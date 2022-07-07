Отправлено: - 14:15

ACROS:

Почему СНОВА ? и о чём это я вру?

ACROS: тоже, очевидно отправят стрелять в безоружных украинских женщин и детей за 200 000 рублей в месяц.

Цитата:хах, на счет "снова" - извините, был невнимателен, думал 111 пишет, он уже писал про вратаря. Почему врете? потому что никто никуда его не отправит, он в данный момент в госпитале какой-то части, где будет проходить учебку (если не отпустят, ибо не все там просто), и служить поедет на северный флот. И "забрили" его исключительно потому что пересеклись интересы руководства ЦСКА и самого парня, который не стал контракт продлевать. Не нужно лепить чушь проЦитата: