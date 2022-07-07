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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:37
#3811
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Цитата:
Гога:
ПРОЧИТАЙ

Где ты соврал, что я сказал про Казахстан, страну нацистов?
Перечитать?
Я это помню.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:40
#3812
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Цитата:
Гога:
АУ , куда пропал ??

Когда ты пропадаешь, это значит тебе что то куда то там колет?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:55
#3813
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Хех..
Я тута...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 01:57
#3814
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Цитата:
111:
Я это помню.

---ну тогда что тебе ещё надо ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 02:19
#3815
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Цитата:
Гога:
ну тогда что тебе ещё надо ?

Ответить на вопрос, потому что твой вопрос и осуждение я помню..
Про то, как ты в очередной раз солгал..
Впрочем как и электроник..
Вы ни отличаетесь ничем..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 02:27
#3816
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Цитата:
111:
Ответить на вопрос,

---Сказку про белого бычка тебе читали ? #3755 Казахстан для вас это нацисты?---кто это сказал ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 02:37
#3817
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Цитата:
Гога:
нацисты?---кто это сказал ???

Вот и покажи, где я это сказал..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 02:43
#3818
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Цитата:
111:
чтобы очернить народ Украины?
-----Зачем ?? Вот они сами пишут .***Бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поставляемой странами Запада гуманитарной помощи, а также вооружений. Об этом 5 июля сообщил директор ведомства Вадим Мельник в эфире телеканала «Украина 24».Он уточнил, что бюро открыло около 10 таких уголовных дел, однако, по его словам, другие украинские силовые структуры устанавливают аналогичные правонарушения. Ранее в этот же день сообщалось, что сотрудники спецслужб России обнаружили схрон оружия в доме у высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).**
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 02:44
#3819
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Цитата:
111:
Вот и покажи, где я это сказал..

---#3755 Казахстан для вас это нацисты?---кто это сказал ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 02:45
#3820
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Цитата:
111:

---СЭР ,ВЫ сказочный долб...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5683
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 02:49
#3821
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Цитата:
111:

-----------------------------Ваша порция ??
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
850
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 10:19
#3822
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Цитата:
ACROS:
вратаря ХК ЦСКА

ну и чего ты снова врешь? Не надоело чушь писать?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3192
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 12:35
#3823
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Цитата:
lavprof:
снова врешь


Почему СНОВА ? и о чём это я вру?
И с каких это пор мы с вами на Ты?? Я вам повода для панибратства не давал.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
850
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 14:15
#3824
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Цитата:
ACROS:
Почему СНОВА ? и о чём это я вру?

хах, на счет "снова" - извините, был невнимателен, думал 111 пишет, он уже писал про вратаря. Почему врете? потому что никто никуда его не отправит, он в данный момент в госпитале какой-то части, где будет проходить учебку (если не отпустят, ибо не все там просто), и служить поедет на северный флот. И "забрили" его исключительно потому что пересеклись интересы руководства ЦСКА и самого парня, который не стал контракт продлевать. Не нужно лепить чушь про
Цитата:
ACROS: тоже, очевидно отправят стрелять в безоружных украинских женщин и детей за 200 000 рублей в месяц.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15329
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.07.22 - 14:20
#3825
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Цитата:
lavprof:
про вратаря.

Не беспокойся, его уже обкалывают всякими нейролептиками, для отправки на дорогу Бахмут Северск..
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