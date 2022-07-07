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≡ Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44614
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 14:01
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В ночь на 6 июля стало известно, что российский суд на месяц приостановил работу КТК под предлогом экологических нарушений. В правительстве Казахстана уже думают над тем, как смягчить последствия от действий России.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
453
Re: Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому...
Отправлено: 07.07.22 - 14:01
#1
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КТК этот маршрут конечно не заменит. Но разные пути экспорта нефти не помешают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15329
Re: Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому...
Отправлено: 07.07.22 - 14:33
#2
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Смягчить можно только выйдя изо всяких договоров с Россией и поставив базу НАТО на Каспии..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15329
Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту
Отправлено: 07.07.22 - 14:44
#3
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Россия начинает готовиться потихоньку к войне с нами, начиная с обыкновенного шантажа, как это было сперва с Украиной..
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