Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 09:01

Драк, ничего, если немного музыки прозвучит в твоей Деревеньке?

Крис Айк "Злая игра"







"На что только не способны глупцы

ради воплощения своих желаний!

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Нет, я не хочу влюбляться,

сердце будет разбито, вот и все!

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В этом мире нет любви."