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≡ Без ограничений, но можно и онлайн - Как будут отмечать Курбан-байрам в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44614
Без ограничений, но можно и онлайн - Как будут отмечать Курбан-байрам в Костанайской области
Отправлено: 07.07.22 - 13:42
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Священный праздник мусульман отмечают с 9 по 11 июля. Ограничения из-за пандемии КВИ отменили, поэтому в мечетях снова проведут коллективный намаз, чего не было в прошлые два года. Об этом сообщили сегодня, 7 июля, на брифинге в РСК.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5383
Re: Без ограничений, но можно и онлайн - Как будут отмечать...
Отправлено: 07.07.22 - 13:42
#1
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Я как старый коммунист и атеист не буду участвовать в убийстве безвинных животных. Желаю чтобы все имамы скорей стали веганами и вегетарианцами и прекратили это.....
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