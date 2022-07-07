Отправлено: - 13:42

Священный праздник мусульман отмечают с 9 по 11 июля. Ограничения из-за пандемии КВИ отменили, поэтому в мечетях снова проведут коллективный намаз, чего не было в прошлые два года. Об этом сообщили сегодня, 7 июля, на брифинге в РСК.