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≡ Сабантуй уже не тот... - Как отметили главный татарский праздник в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44610
Сабантуй уже не тот... - Как отметили главный татарский праздник в Костанае
Отправлено: 07.07.22 - 10:59
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Праздник должен был получиться особенным. Во-первых, в этот раз он проходил в День столицы, 6 июля. Во-вторых, сам аким области Архимед Мухамбетов написал в своем инстаграм-аккаунте, что обсудил подготовку праздника с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Изменился ли костанайский Сабантуй - в репортаже «НГ».
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2824
Re: Сабантуй уже не тот... - Как отметили главный татарский...
Отправлено: 07.07.22 - 10:59
#1
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Цитата:
Крупные гулянья в Сабантуя

Георгий, Георгий... :-x
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
472
Сабантуй уже не тот... - Как отметили главный татарский праздник в Костанае
Отправлено: 07.07.22 - 11:07
#2
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Цитата:
Козлов я:
Георгий, Георгий... :-x

Георгий здесь не причем. При адаптации материала из печатной версии для сайта случайно удалили слово. Исправили, спасибо.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2635
Сабантуй уже не тот... - Как отметили главный татарский праздник в Костанае
Отправлено: 07.07.22 - 11:27
#3
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